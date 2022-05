Mirko Gancitano vincerà La Pupa e il Secchione show?/ Sui social in molti tifano…

Mirko Gancitano approda alla finale della Pupa e Il Secchione: chi la spunterà?

Le ultime puntate sono più distese e tranquille per il futuro sposo di Guenda Goria; infatti, da quando Mirko Gancitano non è più in coppia con Mila la situazione è migliorata di molto. Il secchione ora partecipa al gioco insieme ad Asia Valente, con cui si è instaurato un buon feeling. Durante lo Zucca Quiz infatti Asia riesce a dare diverse risposte corrette e ad ottenere più punti rispetto a Mila, con cui deve scontrarsi. Il merito va anche al suo nuovo secchione, che si sente più a suo agio e libera con lei rispetto a Mila. Nel corso della serata, Barbara D’Urso manda in onda una clip in cui emerge un certo astio da parte di diversi concorrenti verso Gianmarco Onestini. Anche Mirko, come Alessio, Maria Laura, Ilaria e Francesco solleva alcune perplessità verso il secchione, che vede poco trasparente. Molti vedono con sospetto anche il rapporto che Onestini ha con Mila, con cui sembra esserci del tenero, ma probabilmente solo per motivi di gioco.

Nel corso delle nomination, Mirko e Asia votano Ilaria e Alessio per esclusione e ricevono il voto dalla medesima coppia, che tuttavia si dice pentita poiché, tornando indietro, farebbe il nome di Aristide ed Elena. Mirko e Asia sono quindi a rischio eliminazione con Alessio e Ilaria e Aristide ed Elena. La decisione passa ai giurati che decidono di mandare al Bagno di Cultura la coppia formata da Alessio e Ilaria. Asia e Mirko sono salvi e continuano la corsa verso la finale de La pupa e il secchione show, in onda martedì 3 maggio.

Mirko Gancitano, la sua partecipazione alla Pupa e Il Secchione ha convinto il pubblico

Questa sera si giocherà la finale della Pupa e il Secchione Show. Mirko Gancitano ha fatto un bel percorso tanto che in molti si sono complimentati con lui sui social. Inizialmente il giovane sembrava cedere alle avances di Mila Suarez e in molti hanno temuto il peggio. Mirko però è sempre stato innamorato di Guenda Goria e non ha avuto tentennamenti. C’è chi sui social scrive: “Bravo Mirketto, porta la vittoria che hanno rubato a Guenda e Maria Teresa”. Un chiaro riferimento all’avventura trascorsa dalle due donne nella casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare però Mirko non ha vinto il programma. Alcune indiscrezioni rivelano infatti che a conquistare la finale è stata Maria Laura De Vitis.

In questo percorso ha emozionato molto l’incontro che c’era stato proprio con Guenda. In quell’occasione Mirko ha mostrato le sue emozioni e il pubblico lo ha apprezzato ancora di più: “Sei una bella persona, colta e intelligente. Questa generazione ha bisogno di persone come te da cui prendere esempio”. Mirko è un ragazzo umile che in questo percorso si è distinto in mezzo a tutti gli altri. Ha dimostrato che si può fare un reality pur rimanendo se stessi.











