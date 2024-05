Mirko Gancitano, chi è il fidanzato di Guenda Goria/ Il matrimonio e l’attesa del loro primo bebè

Mirko Gancitano, chi è il fidanzato di Guenda Goria: il colpo di fulmine nel 2021

Mirko Gancitano è il fidanzato di Guenda Goria, la celebre figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta. La ragazza è una stimata pianista e attrice, lui è invece un videomaker e anch’egli vanta nel suo curriculum alcune esperienze nella recitazione. Nato a Mazara Del Vallo, classe 1991, ha conseguito il diploma per poi trasferirsi a Milano e studiare Televisione presso l’Università IULM. Oltre a lavorare nel video-editing e come regista, si avvicina al mondo della recitazione debuttando come attore al cinema nel film Gli anni più belli di Gabriele Muccino, nel 2020.

Guenda Goria, chi è e gravidanza della figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta/ "Si chiamerà..."

Inoltre, Gancitano ha anche recitato sul set di CentoVetrine, popolare soap di Canale5. Il suo nome, però, nel corso degli ultimi ha acquisito una notevole ventata di popolarità per via della sua storia d’amore con Guenda Goria. La ragazza ha spesso parlato in pubblico della loro relazione, tra interviste e ospitate televisive. Conosciutisi nel 2021 durante una vacanza in Egitto, i due non si sono mai più lasciati e sono ora pronti a raggiungere un doppio importante traguardo: il matrimonio e la nascita del primo figlio.

Guenda Goria e Mirko Gancitano, svelato il nome del bebè in arrivo/ L'annuncio in tv: "Una scelta di cuore"

Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano: il matrimonio e il primo figlio

Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano, dopo 3 anni di intenso amore, sono pronti a coronare la loro storia con il matrimonio. La coppia convolerà a nozze il prossimo 16 maggio dopo aver spesso parlato in televisione di questo importante passo. La proposta di nozze arrivò proprio sul piccolo schermo, a La volta buona, lo scorso anno. Ma il salotto de La volta buona, nel corso degli ultimi mesi, è stato spesso teatro di importanti annunci da parte della coppia.

Durante alcune interviste in trasmissione, infatti, Mirko e Guenda avevano inizialmente comunicato che sarebbero diventati genitori per la prima volta. Nelle settimane successive, poi, avevano annunciato sia il sesso sia il nome del bebè: si tratta di un maschietto e si chiamerà Noah, e dovrebbe nascere durante l’estate.

Guenda Goria e Mirko Gancitano rivelano il sesso del bambino/ L'annuncio in diretta: "E' un maschietto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA