Mirko Matteucci, sparito tassista Zoro/ Giallo Propaganda Live: irreperibile da mesi

Fan di “Propaganda Live”, il programma di Diego Bianchi in onda su La7, in apprensione per le sorti di Mirko Matteucci, personaggio della squadra di Zoro fin da quando il programma di satira politica non era collocato su Rai 3 con il nome di “Gazebo”. Il barbuto Mirko Matteucci è diventato nel corso degli anni un volto apprezzato da parte dei telespettatori, che hanno amato del tassista-opinionista di Diego Bianchi l’originalità dei punti di vista e la capacità di dar vita ad un umorismo spiazzante. Ma cos’è successo a Mirko Matteucci? L’uomo risulta di fatto sparito. E’ stata una battuta del conduttore di “Propaganda Live” ad insinuare la preoccupazione nei fan che già avevano notato la sua assenza nella prima puntata. Un “ce lo siamo perso” che non ha fatto altro che aumentare i dubbi sulle circostanze della sua mancata partecipazione al programma.

Mirko Matteucci, sparito tassista Zoro

Resta ora da capire se la sparizione di Mirko Matteucci, o Missouri 4 per usare l’appellativo utilizzato da Diego Bianchi per rivolgersi a lui, sia un vero caso di scomparsa o magari una gag per attirare attenzione sul programma. Come riportato da “Il Messaggero”, che ha contattato La7, dalla rete assicurano di non essere in contatto con il tassista romano, che dal canto suo ha postato l’ultimo cinguettio su Twitter a fine giugno. “Salvo sorprese dell’ultimo minuto”, dunque, Mirko Matteucci sarà assente anche alla prossima puntata di Propaganda Live, ma sembra quasi scontato che nell’arco della trasmissione verranno fornite delle delucidazioni sul suo conto. Sui social del programma, infatti, sono tantissime le richieste degli utenti che chiedono con insistenza di avere informazioni su Matteucci. Ecco perché da La7 assicurano:”Abbiamo visto cosa stanno scrivendo le persone, e stiamo ragionando su cosa dire e come dirlo nella prossima puntata”.

