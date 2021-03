Lisa Fusco “Miryea Stabile? L’Isola dei Famosi non ha soldi per me chiamo lei”/ Attacca:”Usa la mia immagine”

Lisa Fusco si scaglia contro Miryea Stabile. La 23enne, ex pupa dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione e Viceversa, è sbarcata sull’Isola dei Famosi 2021 durante la seconda puntata. Il look con cui la Stabile si è presentata al pubblico del reality show condotto da Ilary Blasi che ha commesso una nuova gaffe ha immediatamente attirato l’attenzione di Lisa Fusco che, sui social, si è scagliata contro la Stabile, rea di copiarle totalmente il look. Il riferimento è all’acconciatura della naufraga che, biondissima, ha legato i capelli in due codini come quelli che è solita portare proprio la Fusco. “All’isola non avevano i soldi per prendere me ed hanno preso la Sosia”, ha scritto su Instagram la soubrette napoletana che ha pubblicato un collage con la propria immagine e quella di Miryea Stabile.



LISA FUSCO, FRECCIATINA A MIRYEA STABILE

Lisa Fusco difende la propria immagine che sarebbe stata copiata da Miryea Stabile per affrontare la sua avventura da naufraga sull’Isola dei Famosi 2021. “Secondo voi è giusto usare la mia immagine con cui ho pubblicato cd, manifesti e ho basato il mio personaggio?”, chiede Lisa Fusco ai followers mettendo a confronto la sua foto con quella della nuova concorrente della quindicesima edizione del reality show. Entrambe bionde e con la stessa acconciatura, Miryea Stabile e Lisa Fusco presentano alcune somiglianze fisiche. Nel corso della prossima puntata dell’Isola, Tommaso Zorzi, dopo aver scatenato l’ira di Akash chiedendo news sul mistero dei nomi, chiedere delucidazioni a Miryea Stabile sui motivi che l’hanno spinta a scegliere l’insolito look? Lisa Fusco, nel frattempo, continua a parlarne sui social.

