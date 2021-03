Visconte Guglielmotti abbandona l’Isola dei Famosi/ “Demotivato, non sono in grado”

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti è il primo eliminato dell’Isola dei Famosi 2021 ma, come sempre accade in questo reality, ha avuto a disposizione una seconda possibilità. Su insistenza di Ilary Blasi, convinto dall’amico Bruno e dagli applausi del pubblico in studio, il Visconte alla fine ha deciso di accettare questa seconda chance, prendendo il posto di Marco Maddaloni come ‘Salvavita’ di Fariba e Ubaldo su Parasite Island.

Poche ore dopo però Ferdinando ha annunciato alla produzione di voler abbandonare il programma definitivamente. La cocente sconfitta al televoto ha infatti demotivato Guglielmotti che proprio per questo ha inizialmente fatto fatica ad accettare la proposta della Blasi di rimanere. I dubbi nella notte si sono fatti più pressanti e, alla fine, il Visconte ha ceduto e ha deciso di ritirarsi e lasciare definitivamente questa avventura.

Il Visconte Guglielmotti lascia definitivamente il programma: “Non sono dell’umore”

“Ho deciso che forse è il caso di abbandonare il gioco stasera stessa, – ha annunciato il Visconte Guglielmotti in un confessionale post diretta dell’Isola dei Famosi – anche perché purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei più in grado di continuare questo gioco.” Ferdinando ha dunque concluso: “Sarà per la prossima volta. Adesso non sono né dell’umore, né dello spirito di continuare ad essere in gioco. Mi dispiace veramente molto”. Dopo aver salutato Fariba e Ubaldo, le immagini del daytime di oggi 19 marzo su Canale 5 hanno mostrato l’uscita di scena definitiva del Visconte su una barca.

