Miss Fisher e la cripta delle lacrime/ Su Rai 2 il film con Essie Davis (20 luglio)

Miss Fisher e la cripta delle lacrime vain onda oggi, martedì 20 luglio, a partire dalle 21,30 su Rai 2. Il genere è un mix tra mister, drammatico e avventura. La regia è affidata a Tony Tilse, il cast è composto da Essie Davis, Nathan Page, Izabella Yena, Rupert Penry-Jones. Il film è il terzo capitolo della sagra tratta dal romanzo di Kerry Greenwood ambientato in Australia nel 1920. Nonostante si tratti di un prodotto per il piccolo schermo questi riesce a regalare degli spunti molto interessanti e fa il suo lavoro grazie a un ritmo sostenuto e a una suspense che si crea dall’inizio alla fine. I colpi di scena poi non possono che conquistare il pubblico.

Miss Fisher e la cripta delle lacrime, la trama

In questa nuova avventura Miss Fisher e la cripta delle lacrime l’eroina si ritrova ad affrontare un nuovo caso che la porta in Inghilterra e a Gerusalemme. Sempre più dedita all’avventura e ai casi più misteriosi, la detective, Miss Fisher, ha abbandonato il suo caro amico, anche lui detective, accanto a una passerella mentre decollava su un biplano da Melbourne per destinazioni non troppo note.

La detective è solita non rimanere immobile ed è sempre alla ricerca di nuovi casi e intrighi pericolosi da risolvere. Infatti, per la serie il pericolo è sempre dietro l’angolo, mentre è a Gerusalemme, in pieno giorno, tra venditori, acquirenti e gente intenta a risolvere i propri affari, si imbatte in un gruppo di poliziotti Arabi che insegue e spara a una donna beduina.

Grazie al suo fare atletico, Miss Fisher, riesce a scalare un muro e corre sui tetti nel tentativo di porre fine alla fuga. I colpi di scena non mancano quando si tratta dell’impavida detective, infatti, nonostante ci siano tutti gli elementi per credere che sia ferita, si toglie il vestito e si ritrova a indossare un abito dorato scintillante. Un membro della diplomazia britannica, la invita formalmente e lasciare la Palestina, ma il suo obbiettivo è ben preciso. Desidera liberare la ragazza, ingiustamente tenuta prigioniera a Gerusalemme e tentare di risolvere un mistero decennale. Si tratta di scoprire la verità circa la scomparsa sospetta di una tribù, legata a dei diamanti il cui valore è inestimabile e ad antiche maledizioni.

