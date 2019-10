Miss Italia 2019 Carolina Stranamare single/ “Ho lasciato Alessio Falsone, devo…”

La maledizione di Miss Italia colpisce ancora. Come da tradizione, anche Carolina Stramare, Miss Italia 2019, è tornata single in tempi record. Un mese dopo la sua vittoria al concorso di bellezza più famoso della televisione italiana, infatti, Carolina ha lasciato il fidanzato Alessio Falsone. Ad annunciarlo è stata proprio Miss Italia 2019 che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, ha confermato di essere nuovamente libera. Ad aver allontanato Carolina e Alessio sarebbero stati i numerosi impegni professionali di Miss Italia. “Ci sentiamo tutti i giorni, parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso. Anche a me dispiace, però non posso rinunciare alle opportunità che mi si presentano“, ha spiegato.

CAROLINA STRAMARE, MISS ITALIA 2019 SINGLE: “DEVO PENSARE A ME”

La vittoria di Miss Italia ha aperto tante strade professionali alla bellissima Carolina Stramare che ha intenzione di coglierle tutte per realizzare i suoi sogni. Carolina, infatti, per il momento, non ha tempo per l’amore lasciando così libero Alessio Falsone. “Ora devo un attimo pensare a me e basta. Ora ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne trovasse un’altra lo capirei, perché evidentemente non ero io ciò che cercava”, ha aggiunto. Solo poche settimane fa, però, ai microfoni di Storie Italiane, Miss Italia 2019 aveva dichiarato: “Io sono innamorata di questo ragazzo, ci conosciamo solo da 8 mesi ma ho ricevuto un rispetto incredibile da parte sua, soprattutto in questo percorso, mi è stato molto vicino, ho avuto modo di poterlo confrontare con altre relazioni e mi ritengo molto fortunata”. Gli impegni, però, hanno cambiato tutto e per Alessio potrebbero aprirsi le porte di Uomini e Donne. Di fronte a tale possibilità, Miss Italia 2019 dice: “Non mi ha detto niente, spero che non me l’abbia nascosto. Per carità, ci può stare, ma dato che lo conosco bene so già che se accettasse non si troverebbe a suo agio in televisione in quel tipo di show”.

