Miss Mondo 2019 è Miss Giamaica/ La corona a Toni-Ann Singh, 23enne psicologa

Si chiama Toni-Ann Singh, viene dalla Giamaica, ed è stata incoronata Miss Mondo 2019. Ventitre anni, di professione psicologa, è stata eletta a Londra susseeguendo alla vincitrice della passata edizione, la messicana Vanessa Ponce de Leon. Seconda posizione invece per miss Francia, mentre sul gradino più basso del podio si è piazzata l’India. La giamaicana ha conquistato il pubblico per la sua bellezza ma anche per le sue doti canore, intonando il brano ‘I Have nothing’ di Whitney Houston, e nel contempo, rispondendo senza esitazione alle domande del giornalista britannico Piers Morgan. “Penso di rappresentare qualcosa di speciale, una generazione di donne che stanno spingendo in avanti per cambiare il mondo”, ha spiegato la nuova Miss Mondo. Subito dopo l’elezione, la giovane giamaicana ha pubblicato un tweet sul proprio profilo in cui si legge: “A quella bambina di St. Thomas, in Giamaica e a tutte le ragazze di tutto il mondo dico: per favore, credi in te stessa. Sappi che sei degna e capace di realizzare i tuoi sogni. Questa corona non è mia ma tua. Hai uno scopo”.

MISS MONDO 2019 VINTO DA MISS GIAMAICA: E’ LA QUARTA VOLTA CHE SUCCEDE

Toni-Ann Singh si è laureata alla Florida State University e tra i suoi progetti, oltre probabilmente ad una carriera nel mondo della moda e dello spettacolo, anche una nuova laurea, visto che la stessa è intenzionata ad iscriversi presso la facoltà di medicina. E’ la quarta volta nella storia del concorso di bellezza Miss Mondo, che una ragazza della Giamaica vince l’ambito titolo. L’ultima volta era accaduto 26 anni fa, nel 1993, e in precedenza era successo nel 1976 e nel 1963. Inoltre, come ricorda l’edizione online di SkyTg24, è la prima volta che tutti i più importanti concorsi di bellezza, leggasi Miss Usa, Miss Teen Usa, Miss America, Miss Universo e Miss Mondo, vengono vinti da una donna di colore. Toni-Ann Singh segue infatti la sudafricana Zozibini Tunzi, che settimana scorsa ha vinto il titolo di miss Universo 2019.

