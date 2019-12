Sara, nuova tronista Uomini e Donne/ Chi è? “In passato ho sofferto tanto per amore”

Si chiama Sara, ha 28 anni ed è la nuova tronista di Uomini e Donne. Con l’uscita di scena di Veronica Burchielli è lei a sedere sulla poltrona rossa rimasta vacante e dare il via a questa nuova avventura. Sara è un assistente di volo, vive a Roma per lavoro ma è originaria di Rieti. “Amo sorridere perché sono un’entusiasta della vita. – ammette nel video di presentazione – Sono fermamente convinta che un sorriso faccia bene quanto un bacio o un abbraccio sincero.” In questo presenta anche la sua mamma della quale parla con parole di grande amore: “I sacrifici che ha fatto in questi anni per mantenerci li ha fatti da sola. – svela la nuova tronista – Per me è la persona più importante della mia vita”. Quando non è a casa dei suoi, Sara vive a Roma in un monolocale di 25mq.

Sara, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

Sara, la nuova tronista di Uomini e Donne, ammette di aver molto sofferto per amore. “L’amore in passato è riuscito a farmi spegnere il sorriso. – racconta alle telecamere di Uomini e Donne – Ho vissuto delle relazioni dove non mi sono mai sentita apprezzata e valorizzata. Sono arrivata a pensare di essere una nullità. Penso che nessun uomo debba permettersi di far sentire la propria donna una nullità.” Poi spiega “Non ho mai avuto una vita di coppia di condivisione, zero. Avrei voluto una persona che mi dicesse quanto tiene a me e mi facesse sentire importante.” Così conclude: “Col tempo ho capito che quella sbagliata non ero io ma mi circondavo di persone sbagliate.” Troverà la persona giusta nello studio di Canale 5?

© RIPRODUZIONE RISERVATA