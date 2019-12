Miss Universo 2019 è Zozibini Tunzi/ “Voglio ispirare le persone ad essere se stesse”

Il mondo ha una nuova reginetta di bellezza. Nella notte tra lì8 e il 9 dicembre, ai Tyler Perry Studios di Atlanta, negli Stati Uniti, Zozibini Tunzi ha vinto il titolo di Miss Universo 2019 battendo la concorrenza delle altre concorrenti, in particolare quella di Madison Anderson (Miss Porto Rico) e Sofia Aragòn (Miss Messico) che si sono classificate rispettivamente seconda e terza. Ad incoronarla è stata la filippina Catriona Gray, vincitrice del concorso nel 2018. Una grande gioia per la 26enne sudafricana che non solo lavora come modella, ma è anche laureanda in pubbliche relazioni presso l’Università di Cape Town. Bellissima, elegante e sicura di sè, Miss Universo 2019, con la propria vittoria, intende lanciare un messaggio di forza e speranza a tutte le persone del mondo. «Spero che la mia vittoria possa ispirare le persone ad essere sempre se stesse e a non compromettere mai la propria identità» ha detto subito dopo la sua incornazione.

Miss Universo 2019 è Zozibini Tunzi: “stasera è stata aperta una porta e sono felice di essere stata io ad aprirla”

Alta, magra, con un fisico longilineo e atletivo e dei capelli corti che mettono ulteriormente in risalto la bellezza dei lineamenti del suo viso. Miss Universo 2019 odia i capelli lunghi e per partecipare al concorso ha rifiutato d’indossare le parrucche. La sua vittoria entra di diritto nella storia del concorso. Zozibini Tunzi, infatti, è la prima donna nera del suo Paese a trionfare al concorso. Dopo aver portato a casa la corona di bellezza più importante, la nuova Miss Universo ha espresso tutta la sua gioia anche sui social. «Stasera è stata aperta una porta e sono felice di essere stata io ad attraversarla. Possa ogni bambina che ha assistito a quest’evento credere per sempre nel potere dei sogni e vedere il proprio volto riflesso nel mio», ha scritto su Instagram. Dopo la vittoria, in poche ore, il profli social di Zozibini Tunzi ha superato subito il milione di followers.

