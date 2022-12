Miss Peregrine La casa dei ragazzi speciali/ Su Rai 3 il film con Eva Green

Miss Peregrine La casa dei ragazzi speciali, film di Rai 3 diretto da Tim Burton

Miss Peregrine La casa dei ragazzi speciali va in onda oggi, sabato 31 dicembre, a partire dalle ore 15.05 su Rai 3. Ci troviamo di fronte a un film d’avventura e fantastico prodotto tra USA e UK nel 2016 da Peter Chernin e diretto da Tim Burton. Spiccano tra i protagonisti i ruoli interpretati da Eva Green, Ella Purnell, Terence Stamp e Samuel L. Jackson. Il film è una trasposizione cinematografica dell’opera letteraria omonima realizzata nel 2011 da Ransom Riggs.

Forrest Gump/ Su Italia 1 il film con Tom Hanks

L’ambizioso progetto del celebre regista Tim Burton ha portato la produzione a spendere oltre 100 milioni di dollari, con gli incassi che hanno triplicato i costi sfiorando quota 300 milioni di dollari in tutto il mondo. Da segnalare diverse candidature a premi secondari come ai Saturn Awards del 2017 e ai Teen Choice Award del medesimo anno. Non sono presenti particolari incongruenze dal punto di vista del montaggio, se non un particolare menzionato dagli osservatori più attenti. In una delle scene finali, con tutti i ragazzi interamente coperti da una veste scura, si vedono in maniera piuttosto chiara gli occhi di quello che doveva essere il ragazzo invisibile.

Principessa per caso/ Su Rai 2 il film con Will Kemp

Miss Peregrine La casa dei ragazzi speciali, la trama del film

Le vicende narrate in Miss Peregrine La casa dei ragazzi speciali raccontano le sorti di un giovane ragazzino di nome Jake, fin da piccolo alle prese con situazioni per nulla banali soprattutto dal punto di vista familiare. Un evento in particolare aveva sconvolto la vita del protagonista; la morte del nonno. Quest’ultimo infatti aveva perso la vita non solo in maniera imprevista ma anche in circostanze piuttosto tragiche.

Il ragazzo fin da allora si era ripromesso di non trovare pace finché non sarebbe stato in grado di scoprire l’amara verità che si celava dietro la scomparsa del nonno. Proprio mentre era intento a portare a termine le ricerche, riceve uno strano messaggio sotto forma di lettera che gli offre una ipotetica pista da seguire per scoprire la verità, seppur in maniera difficoltosa. Si trattava di una guida verso un’isola appartenente al territorio gallese, situata in un punto ostico e misterioso.

Bowfinger/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy e Steve Martin

Superando piccoli ostacoli giunge a destinazione con tutti gli sforzi e la determinazioni possibili, venendo a contatto con una realtà inaspettata. Sull’isola trova uno strano edificio, ovvero la casa di Miss Peregrine; si trattava di un edificio dedicato a bambini e ragazzi con doti particolari. Dopo una breve esplorazione qualche parola scambiata, si renderà conto di una verità incredibile. I bambini di quella struttura erano dotati di veri e propri poteri magici, o comunque di abilità prodigiose. In un attimo collega il tutto all’isolamento del posto, immaginando che la curiosa storia di quel luogo poteva essere collegata davvero alla tragica sorte del compianto nonno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA