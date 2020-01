Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali/ Video, su Rai 2 il film di Tim Burton

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali è un film fantastico che andrà in onda oggi, 5 gennaio, su Rai 2 alle ore 21,05. La pellicola, il cui titolo originale è Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, è uscito nel 2016 con la regia di Tim Burton e si basa sul romanzo La casa dei bambini speciali di Miss Peregrine di Ransom Riggs. Nel film compaiono diverse grandi stelle del cinema americano come Eva Green, nei panni di Miss Alma Peregrine, Samuel L. Jackson che è il sig. Barron, Judi Dench che interpreta Miss Esmeralda Avocet, e Rupert Everett che è John Lamont.

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, la trama del film

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali racconta la storia di un ragazzo, Jake Portman, che vive una vita normalissima in Florida. Suo nonno, Abe, gli ha sempre raccontato storie di mostri e animali fantastici che pare avere conosciuto realmente ma Jake ha deciso di non dargli più ascolto per evitare di essere schernito a scuola dai suoi compagni. Un giorno il ragazzo riceve una telefonata allarmante e corre a casa per rassicurarsi delle condizioni del nonno. Una volta giunto trova la casa completamente in soqquadro e il nonno, privato degli occhi, in punto di morte. Prima di spirare l’uomo prega il nipote di raggiungere l’anello del 3 settembre 1943 così come indicato nella cartolina e scorge tra gli alberi una creatura terribile.

Jake è distrutto dalla perdita del nonno e cerca aiuto iniziando un percorso di supporto psicologico con la Dott.ssa Golan, fino a quando il giorno del suo compleanno riceve in regalo un antico libro con all’interno una cartolina destinata a suo nonno da da Miss Alma Peregrine, la responsabile della casa dei bambini speciali. Era proprio quest’ultima la protagonista di tutti i racconti del nonno e il ragazzo decide di partire con il padre per andare a conoscerla.

Una volta giunti a destinazione Jake scopre con delusione che la casa era stata distrutta durante la seconda Guerra Mondiale ma quando decide di entrare per esplorarla scopre un gruppo di strani ragazzi: i bambini speciali di Miss Peregrine. Quest’ultimi conducono il ragazzo in un anello temporale che lo trasporta nel 1943 ritrovando quindi la casa ancora integra e conoscendo Miss Peregrine e tutti i bambini speciali, come Emma, talmente leggera da dover indossare delle scarpe di piombo per non volare via o Millard, un ragazzo invisibile. Jake scopre inoltre che Miss Peregrine è una Ymbryne capace di trasformarsi in un uccello e di modificare il tempo. Grazie a questa capacità gli speciali possono sopravvivere all’interno di un anello temporale che permette il ripetersi continuo di uno stesso giorno, il 3 settembre 1943.

Il ragazzo capisce inoltre di essere lui stesso uno speciale, così come lo era suo nonno, proprio perchè capace di viaggiare nel tempo e a vedere creature terribili invisibili a tutti, i Vacui. Quando Miss Avocet viene trovata ferita, Jack comprende che i Vacui hanno scoperto l’isola, intraprende così una serie di viaggi temporali tra il presente e il 1943, non sapendo che il nemico lo stia osservando per scoprire l’esatta posizione dell’istituto.

Il trailer di Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali





© RIPRODUZIONE RISERVATA