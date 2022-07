Miss Venice, sul palco con vestiti di quando è stata molestata/ “Non è colpa nostra”

La sua scelta è stata presa “Per dire a voce alta che non esiste un abbigliamento che incoraggia le molestie. Puoi indossare la minigonna o i pantaloni, come nel mio caso: la differenza la fa la mente dell’aggressore, è lui che ha dei problemi, non chi si veste in un modo piuttosto che in un altro“. Spesso la colpa delle violenze ricade sulle vittime. Lo sa bene Martina, che di recente è stata consigliata da un’amica di coprirsi di più. “Lo diceva per il mio bene, è stata molto affettuosa in realtà. Quel giorno indossavo un abito un po’ attillato e scollato e lei mi ha proposto di metterci sopra una maglietta almeno finché non arrivavo in centro. Vicino a casa tante volte i ragazzi ci fischiano dietro quando camminiamo. Ma credo che non sia colpa dell’abbigliamento, è un problema loro. Non esistono gesti o abiti incoraggianti, esistono solo uomini che si sentono autorizzati a molestarti senza motivo, perché si fanno i film nella loro testa” ha raccontato la giovane.