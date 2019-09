Mister Felicità/ Video, su Rai 1 il film di e con Alessandro Siani (10 settembre)

Mister Felicità andrà in onda il giorno 10 settembre alle ore 21:25 su Rai 1. La pellicola cinematografica ha debuttato nelle sale italiane durante l’anno 2017. Il regista ed attore principale del film risulta essere il comico napoletano Alessandro Siani. Nel cast del film sono presenti anche Diego Abatantuono, Elena Cucci, Carla Signoris e Cristiana Dell’Anna. La sceneggiatura della pellicola di genere commedia è stata curata sempre da Alessandro Siani, in collaborazione con lo scrittore Fabio Bonifacci. La fotografia della pellicola è stata curata da Paolo Carnera. La casa di produzione che ha finanziato la realizzazione del progetto cinematografico è stata Cattleya e Rai Cinema.

Mister felicità, la trama del film

Mister Felicità racconta la storia di Marino, un ragazzo sfaticato ed estremamente pigro. Nonostante sia abbastanza grande infatti, Martino vive in Svizzera con la sorella Carolina e si appoggia costantemente alla sua figura. Tuttavia, un giorno la routine di Martino viene sconvolta improvvisamente. La sorella Carolina viene coinvolta in un brutto incidente d’auto e subisce ferite molto gravi. A quel punto tocca a Martino prendere in mano la situazione non solo della propria casa ma anche occupandosi della salute della sorella, che per guarire ha bisogno di cure e terapie molto costose. Il pigro ragazzo comincia così a prendere il posto della sorella Carolina, presso il Mental Coach Guglielmo Gioia, divenendo l’uomo delle pulizie che si occupa di sistemare lo studio del dottore. Approfittando dell’assenza prolungata del Mental Coach, Marino si finge suo assistente per ricevere più fondi così da curare velocemente Carolina. Assume quindi lo pseudonimo di Mister Felicità ed inizia a dialogare con nuovi e stravaganti pazienti che hanno bisogno di una grande mano a livello psicologico. Tra i clienti c’è anche Arianna, una pattinatrice che a causa di una brutta caduta sulla pista deve ritrovare la fiducia in sé stessa. Grazie all’aiuto di Marino, la ragazza troverà l’aiuto necessario e tra i due si instaurerà un rapporto molto più serio rispetto a quello che si prospettava inizialmente. Marino sembra quindi aver trovato la vocazione professionale della sua vita, ma alcune cose si complicheranno e capovolgeranno ancora la situazione.

