Mister Pella Pazzo è morto: arresto cardiocircolatorio per il tiktoker 40enne/ Lascia moglie e 3 figli

Mister Pella Pazzo, tiktoker napoletano il cui vero nome era Lorenzo Della Femine: sui social, dove pubblicava video ironici e divertenti, lo seguivano oltre un milione e mezzo di persone. L’influencer aveva 40 anni ed è stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre. Da poco Lorenzo aveva scoperto di soffrire di labirintite e per questo, come aveva raccontato lui stesso, assumeva molti farmaci. Il malore, secondo quanto emerso, potrebbe essere legato proprio all’abuso di medicine.

Lorenzo Della Femine era ricoverato presso l’ospedale Villa dei Fiori ad Acerra a causa di un malore causato dai tanti farmaci assunti nell’ultimo periodo. Era però riuscito a tornare a casa, a Casalnuovo, dove ha avuto tempo di riabbracciare i figli, pubblicando un ultimo TikTok con loro, solo poche ore prima della morte. Era a casa quando ha avuto l’arresto cardiocircolatorio: secondo Il Giornale, stava giocando con il figlio quando ha avvertito un forte dolore al petto. Non è servita a niente la nuova corsa in ospedale. Il tiktoker lascia la moglie Susy e i loro tre bambini.

Dolore sui social per la morte di Mister Pella Pazzo

Mister Pella Pazzo era famoso anche per un caso di cronaca: a marzo era stato infatti scoperto che Lorenzo della Femine viveva abusivamente in una casa popolare a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, nonostante un ordine di sfratto. Lo avevano raggiunto le telecamere del programma di Rete 4 “Fuori dal coro”, per fare chiarezza sulla sua situazione. Sui social, il tiktoker pubblicava video ironici e divertenti, spesso in compagnia dei figli: la sua simpatia aveva conquistato il pubblico tanto che lo seguivano più di un milione e mezzo di persone.

Qualche ora prima della morte per arresto cardiocircolatorio, Mister Pella Pazzo aveva confessato ai suoi seguaci di non sentirsi bene: era preoccupato per un’eccessiva sudorazione. Il giorno dopo si sarebbe dovuto sottoporre ad una risonanza con contrasto per capire l’origine del suo malessere. Dopo la notizia della scomparsa, il mondo dei social si è stretto attorno a lui e alla famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello dell’attore e tiktoker Massimo Cerbone: “Ci siamo conosciuti sul set di Gomorra 5. Troppo presto per morire. Buon viaggio Misterpellapazzo”.

