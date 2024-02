Mita Medici, Rita Di Tommaso e Silvia: fidanzata, moglie e figlia di Franco Califano/ “Abbandonata a 5 mesi”

Franco Califano, chi sono Mita Medici, Rita Di Tommaso e Silvia? Fidanzata, moglie e figlia del cantautore

Una vita intensa e piena di alti e bassi eclatanti come quella di Franco Califano non poteva non essere raccontata in un film. Ed infatti la Rai ha deciso di rendergli omaggio con una fiction dal titolo Califano incentrata sulla sua vita con protagonista Leo Gassmann, ospite questa sera a Sanremo 2024, dove verrà raccontata non solo la sua vita professionale ma anche quella privata. Ed a proposito di quella privata. Chi è la fidanzata e la moglie di Franco Califano? Il cantautore romano ha avuto una vita sentimentale travagliata, per tanti anni ha avuto come fidanzata l’attrice e showgirl Mita Medici mentre da giovanissimo, ad appena 20 anni, ha conosciuto e sposato la moglie Rita Di Tommaso

Quando Franco Califano e Rita Di Tommaso si sono sposati avevano rispettivamente 21 e 19 anni. Poco dopo la donna rimase incinta ma la relazione durò poco. I due si separarono quando la figlia Silvia aveva appena 5 mesi. Naufragato il matrimonio Franco Califano ebbe altri flirt e storie d’amore più o meno lunghe ma rimase un playboy incallito dove non sono mancati anche problemi e guai giudiziari.

Silvia Califano, figlia di Franco Califano: “A vent’anni ho deciso di conoscerlo”

Dall’unione di Franco Califano con la fidanzata Rita Di Tommaso nacque la figlia Silvia. La donna in una recente intervista concessa a Vanity Fair ha rivelato che i suoi genitori si sono separati pochi mesi dopo la sua nascita e perse i contatti con il genitore fino ai suoi 11 anni quando lo rivide a Roma ma i rapporti non furono mai del tutto riallacciati. La donna ha anche ammesso che la madre non parlò mai male del suo papà nonostante le avesse abbondonate.

La figlia di Franco Califano, Silvia, ha rivisto in seguito il padre e, sempre durante l’intervista a Vanity Fair, ha definito così quell’incontro: «Una mattina, avevo ormai vent’anni, mi sono svegliata e ho pensato: devo conoscerlo». E quindi lo chiamò. «Pronto, sono Silvia», gli disse. E Califano ovviamente chiese chi fosse. «Tua figlia, mi piacerebbe vederti». Mentre sul rapporto che finalmente hanno sono riusciti ad instaurare ha confessato a Dagospia: “Ci siamo voluti bene, ma ci siamo persi un pezzo di vita insieme. Sono una figlia, ma anche una madre e credo che lui non fosse tagliato per fare il genitore”

