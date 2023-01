Mitsubishi Electric, climatizzatori con garanzia a 5 anni/ Modelli mono e multisplit…

Mitsubishi Electric, estesa la garanzia dei climatizzatori MSZ-AP

I climatizzatori di Mitsubishi Electric saranno garantiti per cinque anni per chiunque li acquisti entro il 31 marzo 2023. Un alleato nella stagione più calda, ma anche un ottimo strumento per mantenere la giusta temperatura anche di inverno, così come una qualità dell’aria ottimale in casa: si tratta di un prodotto duttile e utilizzabile in ogni periodo dell’anno. L’estensione della garanzia riguarda i modelli mono e multisplit della linea MSZ-AP a cinque anni.

A sostegno dell’iniziativa di Mitsubishi è prevista un’attività di comunicazione nazionale con pianificazione media su canali digitali e radiofonici a partire dal 16 fino al 31 marzo. Il piano media digital prevede una presenza con banner dedicati a rotazione su vari siti web di vario genere: dall’informazione fino al meteo, dal lifestyle casa fino ai portali dedicati all’economia. Saranno inoltre pubblicati post sui canali social di Mitsubishi Electric Climatizzazione. Prevista anche una campagna radiofonica con una programmazione che prevede uno spot di 20’’ in onda sulle emittenti nazionali di maggior ascolto.

Mitsubishi Electric, le caratteristiche dei climatizzatori della linea MSZ-AP

Protagonisti della promozione di Mitsubishi Electric saranno i climatizzatori della linea MSZ-AP. Si tratta di prodotti dalle dimensioni ultra-compatte, con 2 livelli dimensionali per 6 potenze differenti. Le linee sono semplici e i climatizzatori sono caratterizzati da silenziosità ed elevata efficienza energetica: caratteristiche che li rendono adatti ad ogni ambiente. La linea dei climatizzatori MSZ-AP può contare su un filtro purificatore standard che rimuove dall’aria particelle inquinanti grossolane come polvere e impurità. Ha inoltre un filtro antibatterico, antimuffa e in grado di catturare gli odori. La linea è dotata inoltre di un purificatore V Blocking, testato per il SARS-CoV-2, che lo rende dunque capace di un’azione antivirale.

Attivare l’estensione della garanzia è semplice attraverso il sito www.estensionegaranziaclima.it. Qui sono inoltre reperibili tutte le informazioni relative alla campagna e il regolamento. L’azienda ha attivato inoltre un numero verde dedicato a supporto al cliente. Stefano Negri, Marketing Director di Mitsubishi Electric divisione climatizzazione ha dichiarato: “Il climatizzatore rappresenta un alleato per la salubrità e il comfort degli ambienti in cui viviamo tutto l’anno, aiutandoci a mantenere una temperatura adeguata sia in estate che in inverno e a ridurre la presenza di inquinanti, virus e batteri. Effettuando l’acquisto in questo periodo dell’anno è possibile, inoltre, concludere l’installazione in tempi rapidi, evitando le lunghe attese della stagione estiva, in cui la richiesta è esponenziale”.

Mitsubishi Electric in Italia

Mitsubishi Electric opera in diversi campi: informatica e telecomunicazioni, ricerca spaziale e comunicazioni satellitari, elettronica di consumo, tecnologia per applicazioni industriali, energia, trasporti e costruzioni. L’azienda, che può contare su 145.000 dipendenti nel mondo e che nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2022 ha dichiarato un fatturato di 4.476,7 miliardi di Yen (36,7 miliardi di US$*), ha filiali in venti paesi.

Nella sede italiana, costituita nel 1985, opera nelle seguenti divisioni commerciali: Climatizzazione – climatizzazione per ambienti residenziali, commerciali e industriali, riscaldamento, deumidificazione e trattamento aria; Automazione Industriale e Meccatronica – apparecchi e sistemi per l’automazione industriale; Automotive – sistemi e componenti per il controllo dei dispositivi di auto e moto veicoli. Viene inoltre supportata la vendita per i Semiconduttori – componentistica elettronica.

