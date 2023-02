Modà: “Con Lasciami la depressione a Sanremo”/ “Da bambino ti curavano con le sberle”

I Modà, ospiti nel corso della puntata di Domenica in speciale Festival di Sanremo 2023, hanno parlato della canzone “Lasciami”, con cui si sono piazzati all’undicesimo posto della classifica: al centro del brano c’è il tema della depressione, di cui lo stesso frontman Kekko Silvestre ha sofferto in passato. “Devo ringraziare la mia band perché mi è stata vicina e mi ha aspettato, senza mettermi fretta. Loro sono la mia famiglia”, ha ammesso.

Il passato è ormai alle spalle, ma il ricordo di ciò che è passato è ancora vivido nella mente del frontman della band. “Non ho cantato per due anni, a mia figlia Gioia dicevo che era per il mal di gola e voleva che prendessi l’antibiotico”, ha ricordato. “La cura è prendere un farmaco, ma non stare al contempo sul divano e cercare di avere forza di volontà per affrontare le proprie paure. È importante parlarne. Io quando ero ragazzino non ricordo ci fossero gli psicologi, se avevi problemi papà ti tirava due sberle e via. Le persone invece dovrebbero andare ogni girono da un professionista”, ha sottolineato.

Modà: “Con Lasciami la depressione a Sanremo”. Il tema

La canzone “Lasciami” è stata apprezzata soltanto a a posteriori dalla stampa. A confermarlo è stato anche Paolo Dondoni. “È un vero diesel. Io stesso devo chiederti scusa, perché all’inizio non l’ho capita. Man mano che passavano i giorni, mi sono venuti i brividi, soprattutto a sentire la frase Ho bevuto l’ultima goccia della medicina”. I Modà, nel corso dell’esperienza al Festival di Sanremo 2023, non sono stati però gli unici a portare sul palco il tema della depressione. Anche Mr. Rain e Levante ha deciso di parlarne.

“Non ci siamo confrontati, ma ho apprezzato molto. La depressione non è un virus, è qualcosa che vive dentro di te e in base a ciò che ti succede si manifesta in forme diverse. Levante si è focalizzata su quella post-partum. È un problema che ognuno vive a modo suo, per cui è anche difficile parlarne. Io ho cercato di generalizzare un po’. Anche loro hanno realizzato dei testi molto belli, che mi hanno toccato”, ha concluso Kekko Silvestre.











