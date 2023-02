Kekko Silvestre dei Modà/ Chi sono la moglie Laura Valente e la figlia Gioia

Laura Valente, chi è cosa fa la moglie di Kekko Silvestre dei Modà

Laura Valente e Gioia sono la moglie e la figlia, rispettivamente, di Kekko Silvestre dei Modà. Sono la sua famiglia, a cui è legato più di ogni altra cosa. Kekko (Francesco) Silvestre ha conosciuto Laura Valente quando entrambi erano molto giovani. Sappiamo infatti che stanno insieme da venticinque anni, dunque fin dai tempi della nascita dei Modà. Laura infatti ha vissuto sia i momenti di maggiore successo della band milanese sia il periodo di pausa di Kekko Silvestre, ed è stata una vera e propria “musa ispiratrice” per moltissime canzoni.

“Mia moglie mi ha tenuto le caviglie legate sotto tanti punti di vista, mi ha tenuto legato attraverso l’amore ad una vita più normale” ha ammesso nel 2021 Kekko Silvestre in un’intervista concessa a Grazia, parlando del ruolo fondamentale che Laura Valente ha avuto nella sua vita. La donna è una persona estremamente riservata, al punto che non si è a conoscenza di eventuali profili social da lei gestiti e non si sa nemmeno quale sia il suo lavoro. Sappiamo però che la coppia vive a Milano, una città molto importante per entrambi. Laura Valente e Kekko Silvestre si sono sposati “due volte. La prima il 17 luglio e poi il 10 agosto, con una festa più in grande con le famiglie in Sardegna” dopo un periodo di fidanzamento durato ben 23 anni. “È stata una cosa improvvisata, una scelta mia – ha svelato Kekko Silvestre a Verissimo – Ho accusato parecchio il periodo del lockdown, mi sono spaventato e mi sono reso conto che se mi fosse successo qualcosa, dopo tutti gli anni insieme, magari lei non sarebbe potuto venire a trovarmi in ospedale ne godere dei suoi diritti”.

Gioia Silvestre, figlia di Kekko dei Modà: quanti anni ha e cosa fa

Laura Valente e Kekko Silvestre hanno avuto una bellissima bambina, Gioia, nata il 20 dicembre 2011. Alla figlia è dedicato il brano “Come l’acqua dentro il mare” uscito nel 2013 nell’album ‘Gioia’, anch’esso un omaggio all’amata bambina. La coppia per il momento non ha altri figli ed è innamoratissima della piccola di casa, che oggi ha ben dodici anni.

Per lei, Kekko Silvestre ha ammesso di aver cambiato le proprie abitudini, così da poter trascorrere più tempo con lei: “Tornavo a casa e mia figlia si nascondeva dietro alle gambe della mamma – aveva ammesso al Corriere della Sera – Avevo smesso di baciare sia lei che mia moglie per paura di ammalarmi e dover saltare dei concerti”. Mentre oggi “ogni giorno che la vedo uscire da scuola, la vedo uscire a rallenty come se fosse un ricordo che mi porto in mente per sempre, perché sono quelle cose, che non torneranno mai più”, come ha spiegato ospite a Verissimo.

