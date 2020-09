Modà/ “Cuore di Cemento? Torniamo nella veste più riconoscibile (Seat Music awards)

I Modà sono tra i protagonisti della seconda puntata dei Seat Music Awards, l’evento musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada su Raiuno. Dopo un lungo stop, dovuto all’emergenza sanitaria da Coronavirus, la musica torna protagonista in tv su Raiuno con la manifestazione musicale che premia le canzoni e gli album che hanno conquistato le classifiche di vendita. Tra questi non potevano mancare i Modà di Kekko Silvestre che, dopo quattro lunghi anni di silenzio, sono tornati alla musica con il nuovo album “Testa o croce”. Un ritorno importante che il frontman della band ha raccontato così: “in questi quattro anni siamo tornati alla vita normale, alla vita che, per quanto possa sembrare monotona, a noi piace. Quel tipo di vita che ti fa tornare sulla Terra, i sette anni prima abbiamo fatto la vita che degli artisti fanno in 70. Eravamo sempre in giro, è difficile scrivere se non vivi. Questi quattro anni sono serviti a riprendere contatto con le radici che avevamo abbandonato. Testa o croce nasce dalla vita quotidiana”.

Modà canzoni: “Cuore di cemento” è il nuovo singolo

Il ritorno dei Modà dopo quattro anni era molto atteso dai fan della band capitanata da Kekko Silvestro. Intanto proprio in questi giorni la band ha pubblicato il nuovo singolo “Cuore di cemento”, un brano fortemente rock che lo stesso Kekko ha presentato così: “con “Cuore di cemento” ritornano i Modà nella loro veste più riconoscibile. Un brano intenso, forse il più atteso anche da parte di chi ci segue da anni”. Il singolo inedito è motivo di orgoglio per tutta la band e in particolare per Kekko Silvestre che ha precisato: “sono molto contento dei risultati conseguiti con “Testa o croce”, è stato un album molto apprezzato dai nostri fan, e sono allo stesso tempo curioso di sapere che cosa ne pensano di risentirci con questa sonorità”. Il singolo “Cuore di cemento” arriva dopo il grandissimo successo dell’album “Testa o croce” pubblicato nel 2019 e certificato disco d’oro per le vendite. Dall’album sono stati estrapolati quattro singoli: “Quel sorriso in volto” uscito il 21 giugno del 2019 seguito da “Quelli come me”, “Puoi leggerlo solo di sera” e “Testa o croce”. Un successo dietro l’altro per la band che con i videoclip dei brani ha superato i 25 milioni di visualizzazioni su Youtube registrando poi il tutto esaurito con il tour di dicembre portato in scena nei Palasport italiani. Il 5 settembre la band torna per la prima volta dopo il Covid-19 protagonisti sul palcoscenico dei Seat Music Awards dalla splendida cornice dell’Arena di Verona.



