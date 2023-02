Modà: web in tilt per il ritorno a Sanremo 2023/ Lasciami é in Top50 su Spotify

Sanremo 2023, Modà concorre tra i Big

Modà segnano il ritorno alla musica, partecipando alla competizione dei 28 Big in corsa, a Sanremo 2023. Nel mezzo della competizione per il titolo di Canzone italiana, la band guidata dal leader Francesco Silvestre detto Checco torna nell’industria musicale con il rilascio del nuovo singolo dal titolo Lasciami. Una canzone travolgente che parla di un rapporto a due compromesso e che si direbbe nel preludio di un finale non troppo velatamente annunciato.

“Parole dette male”, testo completo canzone Giorgia Sanremo 2023/ L'amore struggente

La proposta Big in gruppo si unisce con Le vibrazioni, nella gara cover di Sanremo 2023

La proposta sanremese mette d’accordo molti tra i fedeli telespettatori di Sanremo 2023, in particolare i fan dello storico complesso musicale, Modà. In occasione della gara nella gara sanremese, la gara cover, i componenti della band di Checco si sono conquistati i consensi social degli internauti collaborando al Festival della canzone italiana con un’altra band storica, Le vibrazioni guidata da Francesco Sarcina. I due gruppi, per l’occasione, si sono uniti nella performance sulle note di un pezzo cult, Vieni da me, facente parte del repertorio della band ospite alla gara cover. Nonostante i riscontri generalmente positivi al loro ritorno sulle scene musicali, i Modà sembrano non avrebbero un margine di speranza rispetto alla possibilità di classificarsi sul podio previsto al termine della finale di Sanremo 2013. O almeno questo si direbbe alla visione dei dati di scommesse dei bookmakers sul titolo del vincitore del Festival, indicati sulle piattaforme online di scommesse.

Finale Sanremo 2023, streaming video Rai Play/ Diretta tv quinta serata: oggi il...

Modà e i traguardi sanremesi di Lasciami

Tra i traguardi sanremesi, intanto, la band di Checco segna con Lasciami il debutto nella Top50 su Spotify Italia, alla #27, tra le canzoni che segnano il maggior volume di riproduzioni in streaming. Poi, nella EarOne Airplay Sanremo 2023, classifica che raggruppa i brani festivalieri secondo il volume di passaggi radiofonici la proposta dei Modà si colloca alla posizione #21.

Nel frattempo, i dati di scommesse dei bookmakers rispetto al titolo di vincitore del Festival di Sanremo 2023 non vedono i Modà tra i 28 Big in corsa favoriti per il titolo di Canzone italiana.

Rosa Chemical single, chi è l'ex fidanzata/ Fine burrascosa della relazione con Barbara Boscali













© RIPRODUZIONE RISERVATA