Modifiche mezzi Atm per concerto Radio Italia Milano/ Fermata Duomo chiusa, tram cambiano percorso

In occasione del concerto di Milano che si terrà questa sera in Piazza Duomo, a partire dalle ore 20:40, alcune tratte dei mezzi pubblici Atm hanno subito o subiranno delle modifiche, alla luce del fatto che l’area vicino alla Madonnina sarà ovviamente inaccessibile per motivi di sicurezza. Ricordiamo che il concerto si terrà in una giornata tutt’altro che estiva, tenendo conto del nubifragio che si è abbattuto dalla serata di ieri sul capoluogo lombardo, e che ha causato non pochi disagi alla città fra allagamenti, esondazioni e alberi caduti.

Difficile comunque che il concerto non si svolga, a meno di una vera e propria catastrofe, anche perchè sul palco si esibiranno artisti del calibro di Annalisa, Angelina Mango, Emma e via discorrendo. Il concerto durerà circa 3 ore, finirà attorno alla mezzanotte, di conseguenza fino a quell’orario i mezzi pubblici subiranno delle modifiche. A comunicare tutte le novità è stata la stessa Atm, azienda dei trasporti pubblici di Milano, che ha fatto sapere che “dopo le 11:30 alcune linee tram cambiano servizio“, aggiungendo che a partire dalle ore 13 fino al termine del servizio i treni delle fermate M1 e M3 salteranno il Duomo in quanto la fermata sarà “chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza”.

CONCERTO MILANO, MODIFICHE MEZZI PUBBLICI ATM: COME RAGGIUNGERE IL DUOMO CON I MEZZI

Per raggiungere la piazza Duomo bisognerà quindi usare la linea che fa le fermate Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Massori, mentre per cambiare linea si consiglia Centrale, Loreto o Cadorna. Le novità principali riguarderanno i tram, che stanno deviando il loro percorso dalle 11:30 di stamane, come detto sopra, precisamente le linee 2, 3, 10, 12 14, 15, 16 e 19, e per verificare con esattezza il nuovo percorso vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’Atm con tutti i dettagli.

Per quanto riguarda le modifiche ai bus, si segnala il 45 che salta le fermate fra Viale Ungheria e San Donato in quanto via Vittorini è allagata. Occhio anche a Via Ippocrate chiusa al traffico per la caduta di un albero, di conseguenza i bus 41 e 89 cambieranno corsa: il primo devia da via Litta Modignani/Sacro Cuore a via Merloni, per raggiungere Niguarda. il secondo non fa invece servizio fra via Comasina/via Merloini e via Ciccotti Affori FN M3.

