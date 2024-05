Milano, maltempo e mezzi pubblici Atm e Trenord in tilt/ Ultime notizie, numerosi disagi e allagamenti

Un violento temporale si è abbattuto su Milano stamane causando non pochi disagi alla popolazione locale. Il Seveso e il Lambro, come riferisce MilanoToday, sono al limite dell’esondazione ed inoltre numerose strade sono state allagate. Il problema principale si è però registrato con i mezzi Atm, l’azienda dei trasporti pubblici meneghina, che sono andati in tilt. A Milano sta piovendo ininterrottamente dalla serata di ieri, martedì 14 maggio 2024, e le piogge si sono intensificate stamane, durante l’orario di massimo traffico cittadino.

Alle ore 6:30 l’amministrazione cittadina ha quindi aperto la vasca anti esondazione del Seveso situata al Parco Nord, ma bisognerà capire se basterà o meno per contenere i temporali, visto che solitamente le strade nell’area Niguarda, Prato Centenaro e Isola sono a rischio. Marco Granelli, assessore alla sicurezza di Milano, è intervenuto sulla vicenda spiegando: “Ancora una volta quest’opera fondamentale è entrata in funzione e protegge la nostra città, sono molto alti anche i livelli del Lambro che sono a 2 metri e 50”, consigliando comunque la massima prudenza in quanto “il maltempo proseguirà per tutta la mattinata”.

MILANO, MALTEMPO E MEZZI PUBBLICI ATM E TRENORD IN TILT: COSA STA SUCCEDENDO

Le comunità del parco Lambro sono state evacuate visto che il fiume omonimo ha già superato la soglia limite, e si è ingrossato anche il fiume Olona, che si trova nell’Altomilanese, causando anche in questo caso difficoltà e allagamenti. I vigili del fuoco sono intervenuti tutta la notte soprattutto in via Pompeo Leoni, Milano sud, dove due automobilisti sono stati liberati all’alba grazie all’intervento dei sommozzatori, mentre gli stessi erano rimasti intrappolati nelle proprie auto.

Come detto sopra, è andata in tilt anche la rete dei trasporti pubblici Atm, che ha segnalato sul proprio sito tutti gli aggiornamenti, anche per via di strade allagate e alberi caduti: “Considerate maggiori attese alle fermate e tempi di viaggio più lunghi”, comunicato. Caos anche per quanto riguarda alcune tratte ferroviarie di Trenord, visto che alcuni binari sono rimasti allagati, e la Rete ferroviaria italiana ha fatto sapere attraverso il proprio sito web che la circolazione nel “nodo Milano” è in difficoltà. “Dalle 7 circolazione ferroviaria sospesa tra Pioltello e Milano Porta Vittoria per avverse condizioni meteo”.

MILANO, MALTEMPO E MEZZI PUBBLICI ATM E TRENORD IN TILT: LE LINEE TRENORD CHE PRESENTANO CRITICITÀ

Alle ore 8:30, è stato pubblicato l’elenco delle linee di Trenord con “criticità elevate”, che era alquanto lungo come sottolinea MilanoToday: Domodossola-Milano, Mantova-Cremona-Codogno-Milano, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, Verona-Brescia-Milano, Brescia-Cremona, Brescia-Parma, Brescia-Treviglio-Milano, Codogno-Cremona, Cremona-Mantova, Lecco-Colico-Sondrio, Sondrio-Tirano, Varese-Milano Passante-Treviglio, Novara-Milano Passante-Treviglio, Saronno-Seregno-Milano-Albairate, Chiasso-Como-Milano-Rho e Locarno-Lugano-Chiasso-Milano Centrale.

Per la giornata di oggi è stata emessa un’allerta di colore arancione per rischio idrogeologico in quel della Lombardia, a partire dalle ore 21:00 di ieri sera, e per rischio idraulico dalla mezzanotte sempre di ieri, oltre ad un’allerta gialla per rischio temporali. I temporali dovrebbero proseguire per tutta la giornata di oggi di conseguenza l’amministrazione meneghina ha invitato la popolazione a utilizzare la massima cautela.













