Moggi, frecciata a Spalletti: “Faccia attenzione”/ “Napoli ha perso lo scudetto così”

Luciano Moggi non le manda a dire. L’ex dirigente, sulle pagine di Libero, ha criticato il Napoli nonostante la bella vittoria sulla Lazio in rimonta. È alto, infatti, il morale in casa azzurra dopo i 3 punti ottenuti all’Olimpico, ma ci pensa proprio il direttore a riportare tutti con i piedi per terra: “La vittoria sulla Lazio, dopo il pareggio interno con il Lecce (1-1), dovrebbe suonare a monito per mister Spalletti. Per esperienza passata avrebbe dovuto sapere come e quanto occorra responsabilizzare i propri giocatori nelle partite ritenute facili (Lecce), visto che nelle partite difficili (Lazio) i giocatori si caricano da soli”.

Secondo l’ex dirigente, dunque, l’errore di Spalletti è stato non responsabilizzare in modo adeguato i propri giocatori in una sfida facile come quella contro il Lecce: “E siccome le vittorie con le piccole o con le grandi valgono sempre tre punti, ma vincendo con le piccole si gioca più tranquilli con le grandi e si possono anche vincere i campionati, Spalletti da ora in poi dovrà fare più attenzione a questo fenomeno tipico evidentemente della squadra napoletana che, per questo motivo, l’anno scorso, con lui allenatore, ha perso ben tre occasioni per vincere il campionato”.

Moggi: “Gli scudetti non si vincono così”

Sempre sulle pagine di Libero, Moggi qualche giorno fa ha spiegato che dal suo punto di vista, il Napoli è una squadra che illude i tifosi, mostrando grandi prestazioni come appunto quella contro la Lazio: “Sembra ormai un’abitudine della squadra di Spalletti quella di illudere i propri tifosi: fa sognare loro grandi risultati per poi ridestarli nello sconforto più grande. Era successo nello scorso campionato, si sta ripetendo adesso. E nessuno, forte dell’esperienza passata, che abbia insegnato ai giocatori che i campionati si vincono battendo prima le piccole, incamerando i punti necessari, per poi andare ad incontrare le grandi con più tranquillità”.

Secondo l’ex dirigente, dunque, il Napoli e in particolare Spalletti sbagliano nel non dare la giusta importanza alle sfide contro le cosiddette piccole, come appunto il Lecce: “Per far ciò occorre però essere determinati con le piccole come quando si incontrano le grandi: il Napoli in questo difetta”, continuava l’editoriale. Moggi, che parlava così alla vigilia della Lazio, scriveva poi: “Magari domani a Roma, contro una big come la Lazio che due settimane fa ha strabattuto l’Inter, rivedremo il Napoli capace di far sognare i suoi tifosi. Ma così non si vincono i campionati”. Detto, fatto. All’Olimpico, gli azzurri sono usciti con i 3 punti.











