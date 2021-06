Moglie e figli di Giangavino Sulas, chi sono?/ Roberta, Marco e il rapporto col papà

È difficile trovare notizie approfondite riguardanti la vita privata di Giangavino Sulas, questo perché il celebre giornalista ha sempre preferito tenere la sua vita privata ben lontana dai riflettori. Oggi che è però giunta la triste notizia della sua morte, tanti si stringono intorno alla sua famiglia, chiedendosi qualcosa in più su chi gli è stato accanto in questi anni. Ciò che sappiamo della vita privata di Giangavino Sulas è che il giornalista ha lasciato una moglie e due figli. Non conosciamo molto della moglie: la donna è così riservata che risulta difficile anche svelare qual è il suo nome. Diversa è la situazione per i figli di Sulas.

Roberta e Marco sono i figli di Giangavino Sulas

Giangavino Sulas, che da tempo combatteva contro una malattia e che per anni è stato un importante volto giornalistico televisivo, ha lasciato due figli: Roberta e Marco. Anche in questo caso, però, parliamo di persone molto riservate e lontane dal mondo dello spettacolo. Motivo per il quale non possiamo dare al lettore ulteriori informazioni su chi siano nella vita privata. Ciò che è certo è che Sulas amasse fortemente la sua famiglia e avesse con loro un bellissimo rapporto. È probabilmente proprio per tutelare la loro serenità che ha tenuto sempre riservatissima la sua vita privata.

