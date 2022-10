Moglie e figlio Dario Cassini, chi sono?/ Un grande amore da cui è nato Raffaele

Dario Cassini: chi sono moglie e figli? Vita privata del comico concorrente di Ballando con le Stelle 2022

Sono davvero pochissime le informazioni che circolano sulla vita privata e sentimentale di Dario Cassini, comico, attore e cabarettista italiano. Nato a Napoli, Dario nonostante la sua verve comica e divertente è un uomo molto schivo, discreto e riservato per quel che concerne la sua vita privata. Quello che possiamo dirvi è che l’uomo è da lungo tempo legato ad una donna da cui ha avuto anche un figlio di nome Raffaele, che oggi dovrebbe avere 7 anni. Un nome non casuale, visto che Raffaele è il nome del papà del comico. Non è chiaro che Dario e la compagna siano attualmente sposati, cosa che potrebbe lui stesso chiarire nel corso della sua avventura a Ballando con le stelle 2022.

Attore e comico di successo, Cassini si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico anche per una serie di frasi. Qualche esempio: “parlare di donne mi piace molto, sono la mia unica fonte di reddito, le prego di continuare a comportarsi in maniera così assurda, perché hanno manie improponibili, non sanno stare da sole, sono multiformi, anche a letto sono delle truffatrici”; oppure “sono una persona estremamente generosa in sentimenti e sono rimasto “scottato” più volte da varie storie. Quello che ho provato personalmente fa parte dei miei testi, anche se si tratta di testi comici”.

Dario Cassini e il successo: da Zelig a Only Fun

Il nome di Dario Cassini è legato a programmi cult del piccolo schermo come Zelig e Colorado. Oggi però è cambiato tutto, compreso il modo di scherzare e la comicità. “Ci si rapporta con nuove realtà. Noi comici siamo diventati più grandi e la comicità deve cambiare insieme all’età di chi la produce. È necessario essere onesti e sinceri con chi ci ascolta: devi proporre degli argomenti che capisci. Io parlo di coppie, ma sempre con accenti particolari. Noi comici dobbiamo offrire sorrisi e speranza. Chi parla in pubblico, inutile negarselo, ha delle grosse responsabilità. Come diceva il nonno di Spiderman, “da grandi poteri derivano grandi responsabilità” – ha dichiarato a MaridaCaterina.it

Parlando poi della sua ultima esperienza in tv con Only Fun ha detto: “questo ha sorpreso noi tutti. È vero che, quando si va in onda d’estate, non hai molta contro-programmazione. Tuttavia si deve affrontare un altro nemico: il bel tempo e la voglia di uscire. Only Fun ha un taglio veloce, breve e dinamico. Il cast è composto da artisti bravissimi. Il programma è proprio ben fatto, a cominciare dalla regia fino ad arrivare agli autori e alla produzione. Cito in particolar modo Luisella Sacchi, che fa un lavoro eccezionale”.











