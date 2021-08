Moglie e figlio Jake La Furia/ Nozze misteriose per il rapper ex Club Dogo

Jake La Furia moglie e figlio: il rapper ex Club Dogo è felicemente sposato ed è padre di un bambino, ma non è dato sapere di più. Come mai? Il rapper si è sposato il 21 maggio del 2017 con la sua storica fidanzata; un grande amore quello tra il rapper e la misteriosa fidanzato suggellato anche dalla nascita di un bambino. Un amore che il rapper si è vissuto sempre lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip mantenendo così sempre un certo riserbo sulla sua vita privata e sentimentale. Una scelta che ha rispettato anche nel giorno del suo matrimonio che ha celebrato in una location top secret in compagnia di tutti i suoi più cari amici e colleghi tra cui anche Marracash che ha postato una serie di brevi video della cerimonia sulle sue Instagram Stories. Se non fosse stato per le Instagram Stories di Marracash nessuno sarebbe a conoscenza del matrimonio di Jack La Furia, visto che il cantante non ha postato nulla né sui social né tantomeno sui profili ufficiali dei Club Dogo.

Jack La Furia figli e moglie: massima riservatezza

In parole povere: non si conosce davvero nulla sulla moglie del rapper Jack La Furia: né il nome né tantomeno altro. Tutto ciò conferma la volontà di privacy e riservatezza del rapper su quanto concerne la sua vita privata. Differentemente Jack La Furia non si nega nel raccontare alcuni momenti difficili della sua vita, come quando è riuscito ad uscire dal tunnel della droga. “Dico la verità, forse non avrei mai smesso – ha detto il rapper durante un podcast disponibile sul sito di Mondo Cane e nella sezione podcast di Google – “però ho avuto un serio problema di Polizia, per cui mi hanno tenuto sotto esame per cinque anni. In quei cinque anni mi sono fatto una famiglia e non ho più assunto nessuna sostanza, visto che ogni sei mesi dovevo fare gli esami. Ormai sono pulito come un bambino”. Non solo, Jack La Furia ha parlato anche del suo lavoro di autore rivelando: “sì lavora in gruppo, un po’ come fanno in America. Se vai a vedere i crediti Spotify dei pezzi di Travis Scott sono in 45 a dividerseli”.

