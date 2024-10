Moglie Paolo Sorrentino, chi è Daniela D’Antonio: “Prima di me era malinconico e amava stare solo”

Nella vita del celebre regista Paolo Sorrentino da ormai diversi anni è arrivato l’amore con Daniela D’Antonio, donna che per certi versi ha stravolto l’esistenza del rinomato artista e una delle guide più apprezzate del cinema italiano. Tante cose sono cambiate nella vita di Paolo Sorrentino dopo la morte dei genitori, il regista ha sempre amato stare in solitaria e godersi i silenzi, fino a quando con il frastuono più bello ha fatto tappa al centro della sua vita: “Quando l’ho conosciuto Paolo era un ragazzo malinconico, preferiva e amava stare da solo, l’ho spinto a diventare più sociale, a stare tra gli altri, a uscire dalla sua solitudine” aveva raccontato in una intervista concessa a Panorama.

Lola Ponce, chi è il marito Aaron Diaz? "Ci siamo sposati tante volte"/ "Non sono felice se..."

Daniela D’Antonio si è rivelata una presenza fondamentale nella vita di Paolo Sorrentino, che ha svelato quanto la moglie abbia giocato un ruolo fondamentale: “Daniela mi ha salvato, è stata il motore e la guida della mia vita” le parole del regista.

Paolo Sorrentino e lo speciale rapporto con la moglie Daniela D’Antonio: “Lui ama fare la pizza”

Dalla solitudine al boato delle voci a lui amate, Paolo Sorrentino nella sua vita ha fatto largo all’amore grazie alla moglie Daniela D’Antonio, che in una vecchia intervista concessa tra le colonne del magazine Panorama ha raccontato alcune abitudini della loro famiglia: “Ogni giovedì Paolo fa la pizza e guardiamo insieme Masterchef e poi facciamo delle vere simulazioni con tanto di voti” ha rivelato la moglie del regista.

Figli Nino D'Angelo, chi sono Antonio e Vincenzo/ Dal cinema al giornalismo, la loro vita privata

Daniela D’Antonio, che nella vita lavora come giornalista, ha raccontato anche i momenti dello speciale matrimonio vissuto con Paolo Sorrentino, una festa davanti ai figli in quel di New York, scherzando in una intervista concessa a Panorama ha svelato: “Non ho fatto niente di impossibile”.