Amici 24, anticipazioni puntata domenica 26 gennaio 2025 su Canale 5: tutti gli ospiti

Tutto è pronto per una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, in onda oggi 26 gennaio 2024 su Canale 5. Sarà un appuntamento ricco di ospiti e di sfide, condotto come sempre da Maria De Filippi, affiancata dal team di professori di canto e ballo. Non saranno loro a giudicare le gare e le sfide degli allievi della scuola, ma un gruppo di professionisti. Ad ascoltare i brani dei cantanti in gara saranno due artisti amati dai più giovani: Enrico Nigiotti (ex di Amici) e il rapper Fred De Palma.

Caso pulizie: nuovo provvedimento disciplinare ad Amici? Caos in casetta/ Nicolò: "Ho la stanza piccola"

Per la gara di ballo, invece, sarà il celebre coreografo Fabrizio Mainini a dare i voti e stilare la classifica. A giudicare le sfide di oggi saranno, invece, Sara Andreani e Daniele Baldi. Ospite musicale è invece un duo che si è ritrovato da poco, per la gioia di tutti i fan: Benji e Fede, che canteranno il loro nuovo singolo.

Orian Ichaki, chi è la nuova fidanzata di Federico Rossi (Benji & Fede)?/ "La Madre Natura più bella!"

Le sfide, i compiti e le nuove gare di Amici 24

I giudici stileranno una nuova classifica e gli ultimi finiranno in sfida. Questa settimana, gli allievi che devono affrontare la sfida sono Dandy, della squadra di Deborah Lettieri, e Deddè, allievo di Anna Pettinelli. Oltre alle gare di canto e ballo, alcuni allievi dovranno affrontare e tentare di superare i compiti assegnati loro durante la settimana. È il caso di Francesca, allieva di Deborah, che ha ricevuto un compito dalla maestra Alessandra Celentano: dovrà esibirsi in una coreografia di latino allegra e sensuale. Riuscirà a superare la prova e ad ottenere, dunque, la sufficienza? (Clicca qui per scoprirlo in anteprima)

Perché Alessio Di Ponzio abbandona Amici 24? "Duro infortunio, devi operarti"/ Torna il prossimo anno? Maria…

I ragazzi di Amici 24 arrivano da una settimana ricca di novità, anche negative. Purtroppo Alessio, ballerino di Emanuel Lo, ha dovuto abbandonare la scuola a causa di un infortunio importante. Per uno che va, uno che arriva, perché Deborah Lettieri ha aggiunto un banco alla classe, facendo entrare Antonio.

Come seguire Amici 24 in diretta streaming

Gli allievi di canto e ballo di Amici 24 saranno anche chiamati ad esibirsi in sfide estemporanee. I cantanti affronteranno un nuovo torneo degli inediti, mentre i ballerini potrebbero dover affrontare una gara di improvvisazione. Ricordiamo che la diretta di Amici è disponibile su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche su Mediaset Infinitiy. Qui, da poche ore dopo, la puntata è disponibile anche on demand, così come tutte quelle precedenti.