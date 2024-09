Molly, chi è la mamma di Garrison Rochelle? Il dolore del coreografo: “Ha 93 anni ma non sono pronto a perderla”

Silvia Toffanin è pronta per un nuovo appuntamento con Verissimo anche per questa domenica 22 settembre 2024 e tra gli ospiti del suo talk ci sarà il coreografo, ex coach di Amici di Maria De Filippi Garrison Rochelle. Nei mesi scorsi Garrison, sempre nel salotto di Canale5, si era sbilanciato sulla sua vita privata parlando soprattutto dell’amata madre Molly. La mamma di Garrison Rochelle ha 93 anni ma nonostante l’età avanzata è ancora perfettamente lucida, presente a se stessa e nel pieno delle sue facoltà. Tuttavia arriverà prima o poi il giorno in cui dovrà andarsene ed proprio questo pensiero ad intristire il coreografo.

Molly, la mamma di Garrison Rochelle, è originaria degli Stati Uniti d’America, più precisamente del Texas. Il ballerino non ha mai conosciuto il padre ed è cresciuto con i nonni, i fratelli e soprattutto l’amata madre che, come ha più volte dichiarato in svariate interviste, l’ha sempre capito e sostenuto nelle sue scelte. I due hanno sempre vissuto in simbiosi e proprio per questo Garrison non è pronto alla sua morte: “In famiglia abbiamo iniziato a parlare di quando mamma non ci sarà più. Non sono pronto, ma ci sembrava giusto instaurare questo dialogo. Con mia sorella abbiamo deciso che faranno tutto loro, io arriverò dopo, perché non ce la faccio”.

Garrison Rochelle sulla mamma Molly: “Ottimista e determinata non l’ho mai vista piangere”

Sempre nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, Molly, la mamma di Garrison Rochelle è stata definita dal figlio come una persona estremamente ottimista e determinata. Nonostante nella sua vita non sono mancate avversità e problemi il ballerino non ha mai visto la madre piangere e disperarsi anzi era sempre allegra e positiva. E questa positività è ancora intatta alla soglia del secolo di vita ed è il motivo principale Garrison non è pronto alla morte della mamma nonostante l’età: “È lucidissima. Quando ero da lei, non siamo mai stati a casa, eravamo sempre in giro”