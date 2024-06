Molly, chi è la mamma di Garrison Rochelle/ La morte: “Lei è pronta ma io no…”

Domenica 16 giugno, il ballerino ed ex professore di ballo di Amici di Maria de Filippi, Garrison Rochelle, sarà ospite a “Verissimo-Le Storie”, per l’occasione l’artista ha aperto il suo cuore e ha parlato anche della persona più importante della sua vita: la mamma Molly. L’infanzia di Garrison Rochelle non è stata affatto semplice, da piccolo il ballerino ha vissuto in una campagna del Texas insieme ai nonni, ai fratelli e alla mamma Molly, senza mai aver conosciuto il padre.

Sin da piccolo il ballerino si rivela essere un ragazzo estremamente sensibile e l’unica persona ad aver sempre capito cosa si celasse dietro quella sensibilità e ad avergli sempre fatto coraggio, è stata proprio sua mamma, Molly. Proprio per lei, Rochelle, a Verissimo ha speso delle bellissime parole: “La mia infanzia è stata felice nonostante tutto, solo grazie a lei, alla mamma, perché io forse ho visto la mamma piangere una volta nella sua vita e sempre per cose felici, lei era triste poche volte perché era veramente ottimista e mi ha trasmesso molto questo”. I due sono sempre stati insieme ma dopo aver concluso il suo percorso ad Amici di Maria de Filippi, Garrison aveva bisogno di ritrovarsi e lavorare altrove, questo lo ha costretto a restare lontano dalla madre per ben 4 anni e ha avuto molte paure.

Garrison Rochelle e la paura della morte della mamma: “Non voglio sentirmi in colpa…”

Dopo aver vissuto lontano dalla mamma Molly per 4 anni, Garrison Rochelle ha avuto un unico desiderio: riabbracciarla. A Verissimo il ballerino ha raccontato: “Passare 4 anni lontano da lei è stato difficile, quando sono tornato era come non essere mai andato via, andavamo sempre in giro. Mia madre vive in un quartiere dove sono tutti anziani, da 88 anni in su e lei aveva deciso che dovevo fare uno spettacolo per loro. Erano 250 anziani e lei seduta su una poltrona, io e lei eravamo vestiti uguali e durante lo spettacolo cantavo e parlavo di lei, alla fine ha avuto anche il coraggio di dirmi: ‘E stato carino ma potevi parlare un po’ più di me’”.

Il rapporto tra Garrison e sua mamma è speciale, a Luglio andrà a trovarla e passeranno molto tempo insieme, tuttavia, a causa degli anni che passano, Garrison non è sempre felice e a volte ha paura di poterla perdere: “In famiglia abbiamo cominciato a parlare di quell’eventuale momento…(la morte), penso che non sarò mai pronto per quello, lei è pronta ma io no. La cosa che mi preoccupa è che non voglio sentirmi in colpa, abbiamo aperto questo dialogo proprio perché voglio che sia tutto alla luce del sole e voglio arrivare dopo quel momento perché non ce la faccio, voglio festeggiare la sua vita, non la sua morte, ha 93 anni ma è piena di vitalità”.











