Mondiale Enduro, morto pilota olandese/ Arnold Staal finito in un dirupo dopo malore

Una vera e propria tragedia quanto accaduto nelle scorse ore durante la prova del mondiale di moto enduro, in corso in questi giorni sulle colline dell’Oltrepò Pavese. Durante una manche che si è tenuta nella serata di ieri nel territorio di Bagnaria in provincia di Pavia, un concorrente olandese di circa 50 anni (in totale sono 600 i motociclisti partecipanti e appartenenti a ben 21 nazioni), ha perso il controllo della sua moto ed è poi finito in una scarpata, perdendo la vita. Così come riferisce l’edizione online dell’agenzia Ansa, i soccorsi sono stati inutili nonostante siano stati più che tempestivi: sul luogo dell’incidente, nel giro di qualche istante dopo che è stato lanciato l’allarme, si sono infatti recati gli uomini dei vigili del fuoco, quindi la polizia stradale e i soccorsi del 118, che hanno tentato di rianimare il centauro di enduro, prima di arrendersi al decesso.

Nel contempo è stata aperta un’indagine per ricostruire con esattezza quanto accaduto e stabilire le esatte cause dell’incidente. Sulla pagina social dell’evento è stato pubblicato un post in cui si legge: “E’ con molto dispiacere che dobbiamo informarvi della triste perdita di Arnold Staal (motociclista n. 901) dai Paesi Bassi che ha partecipato alla seconda giornata del ‘2021 Fim International Six Days of Enduro (Isde)’ tenutasi tra Lombardia e Piemonte”. La Fim, la federazione italiana delle moto ha reso omaggio al pilota di enduro morto con un minuto di silenzio primo dell’inizio della terza giornata di prove.

MONDIALE ENDURO, PILOTA 50ENNE MORTO: HA PERSO IL CONTROLLO DEL PROPRIO MEZZO ED E’ FINITO IN UN DIRUPO

E’ stato inoltre specificato che il pilota della Ktm, che correva nella categoria C3 e che era membro del Mccz Club Team, è deceduto durante il trasferimento fra l’Enduro Test di Casanova Staffora e il Cross Test di Bagnaria, mentre si stavano svolgendo le prove numero tre e quattro.

Inizialmente il pilota era stato dato per disperso visto che nessuno si era accorto dell’incidente e della caduta nel dirupo; a quel punto la Knmv, la federazione motociclistica olandese aveva avvisato la direzione di gara non avendo più notizie del proprio pilota, ed erano quindi scattate le ricerche fino a che il corpo del pilota non è stato rinvenuto in una zona impervia. Sembra che Arnold Staal abbia accusato un malore improvviso mentre stava guidando e ciò lo ha portato a perdere il controllo del suo mezzo a due ruote.

