Mondiali femminili 2019/ Cecilia Salvai sarà commentatrice per Sky Sport

Cecilia Salvai doveva essere una delle protagoniste di questi Mondiali calcio femminili 2019, che vedrà l’Italia ai nastri di partenza dopo un’assenza durata ben venti anni. Tante generazioni di calciatrici italiane hanno solo sognato di poter partecipare ai Mondiali, un obiettivo finalmente raggiunto dall’Italia del commissario tecnico Milena Bertolini. Salvai sembrava sicura di un posto fra le 23 convocate, ma un infortunio subito contro la Fiorentina ha cambiato i piani di Cecilia Salvai, che ha dovuto rassegnarsi a vivere da spettatrice questi Mondiali calcio femminile 2019 di cui sarà comunque protagonista, sia pure non nel modo in cui avrebbe voluto. Sulle pagine del Corriere dello Sport viene infatti svelato che il difensore della Juventus femminile farà parte della squadra dei commentatori Sky per il racconto dei Mondiali, che avranno ampia copertura mediatica dal momento che pure la Rai trasmetterà molte partite, fra le quali quelle delle azzurre.

MONDIALI CALCIO FEMMINILI 2019: SALVAI NELLA SQUADRA DI SKY SPORT

Cecilia Salvai dunque non farà purtroppo parte dell’Italia ai Mondiali calcio femminili 2019, ma entra almeno nella squadra di Sky Sport, anche se logicamente non sarà la stessa cosa. Ne approfittiamo per ricordare che la televisione satellitare trasmetterà in diretta tutte le 52 partite, di cui 37 in esclusiva (le altre anche sulla Rai), sul canale Sky Sport Mondiali al numero 202 del telecomando Sky (Pacchetto Sky Calcio). Sky garantirà una copertura totale dei Mondiali calcio femminili 2019, naturalmente con un’attenzione particolare alla Nazionale Italiana. Le telecronache della Nazionale saranno di Andrea Marinozzi e Carolina Morace, mentre Gaia Brunelli e Martina Angelini commenteranno gli altri grandi match e saranno in studio con Alessia Tarquinio, conduttrice degli approfondimenti serali pre e post partita. Nella squadra dei telecronisti anche Gianluigi Bagnulo, Pietro Nicolodi e Davide Polizzi. Ogni giorno, alle 14.30, su Sky Sport Mondiali e Sky Sport 24, spazio alla rubrica dedicata condotta da Mario Giunta, che introdurrà i temi di giornata insieme a Katia Serra. L’inviata al seguito della Nazionale sarà Giorgia Cenni, per tutte le interviste e le news dalla Francia.

