Mondo senza vernice rosa a causa di Barbie/ Scorte mondiali quasi esaurite

Emergenza vernice rosa in tutto il mondo per colpa di… Barbie! Sì, perché il film diretto da Greta Gerwig e con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling ha pressoché terminato le scorte per la realizzazione della casa dei sogni Dreamhouse. “Il mondo ha finito il rosa”, ha spiegato la scenografa Sarah Greenwood ai microfoni della rivista di arredamento Architectural Digest, protagonista della ricostruzione della casa della bambola Mattel insieme alla set decorator Katie Spencer.

“Quella tonalità di rosa era importante per mantenere l’estetica del film”, ha spiegato la regista Greta Gerwig come riportato dai colleghi di Sky Tg24: “Volevo che i rosa fossero molto luminosi, e che tutto fosse quasi troppo. Non volevo dimenticare ciò che mi ha fatto amare Barbie quando ero una bambina”.

Mondo senza vernice rosa a causa di Barbie

Entrando nel dettaglio, le carenze sono state registrate per la vernice color rosa fluorescente di marca Rosco. Parliamo di una storica azienda con sede a Stamford, nel Connecticut, nota per le sue collaborazioni con il mondo del cinema che le sono valse Oscar ed Emmy. “Hanno usato tutta la vernice che avevamo. Abbiamo dato loro tutto quello che potevamo dar loro, ci hanno ripuliti”, ha aggiunto Lauren Proud, vicepresidente marketing dell’azienda produttrice della pittura impiegata nella pellicola. C’è un altro dettaglio da aggiungere per non puntare il dito esclusivamente contro la produzione del film Barbie: questa carenza a livello internazionale è legata anche agli ampi problemi della catena di approvvigionamento globale emersi nel corso della pandemia da Covid-19 e alle condizioni meterologiche estreme registrate in Texas nel corso del 2021. Ricordiamo che il film è stato girato principalmente ai Warner Bros Studios di Leavesden, nell’Hertfordshire, e arriverà nelle sale italiane a luglio.

