Money monsyer – L’altra faccia del denaro/ Su Rai 3 il film con Julia Roberts

Money monster – L’altra faccia del denaro andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di mercoledì 19 settembre, alle ore 21.20. Questo è un film thriller del 2016 diretto da Jodie Foster (Il mio piccolo genio, A casa per le vacanze, la serie tv Orange is the new black) ed interpretato da George Clooney (Ocean’s eleven- Fate il vostro gioco, Syriana, Prima ti sposo poi ti rovino), Julia Roberts (Pretty woman, Confessioni di una mente pericolosa, Mangia prega ama), Jack O’Connell (300 – L’alba di un impero, L’uomo dal cuore di ferro, Unbroken) e Dominic West (Mona Lisa smile, Hannibal Lecter – Le origini del male, Punisher – Zona di guerra).

Money monster – L’altra faccia del denaro, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Money monster – L’altra faccia del denaro. Lee Gates (George Clooney) è un esperto di finanza e conduce un programma alla tv di consigli per gli investitori. Quando un titolo che Lee aveva consigliato di acquistare crolla pesantemente in Borsa gli investitori dell’azienda, la IBIS, si trovano ad avere perso tutti i loro risparmi. Un piccolo investitore, un ragazzo di nome Kyle (Jack O’Connell), rovinato dal crash finanziario, si intrufola sul set della trasmissione e prende in ostaggio Lee in diretta tv, chiedendogli spiegazioni riguardo il crollo in borsa delle azioni IBIS. Purtroppo l’uomo non sa cosa rispondere, perchè è possibile, almeno così si dice nell’ambiene, che il crollo sia stato causato da un malfunzionamento di un software di trading. L’amministratore delegato di IBIS, che avrebbe dovuto essere in studio con Lee per dare spiegazioni, si è reso irreperibile. Il conduttore si trova quindi ostaggio, in diretta televisiva e davanti a milioni di telespettatori, con addosso una cintura esplosiva. L’unico modo per liberarlo sarebbe, per i soccorsi arrivati nel frattempo, sparare al detonatore. Questo si trova però pericolosamente vicino agli organi vitali di Lee. Patty Fenn (Julia Roberts), la regista dello show, cerca disperatamente di reperire l’amministratore IBIS e contattare la fidanzata di Kyle perchè lo convinca a lasciare andare Lee e consegnarsi alle forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA