Monia La Ferrera difende il fidanzato Josh Rossetti/ La reazione dopo la lite con Massimiliano Varrese

Monia La Ferrera e la difesa del fidanzato Josh Rossetti

Dopo la lite, al termine della finale del Grande Fratello 2024, tra Massimiliano Varrese e Josh Rossetti, è arrivata la reazione di Monia La Ferrera, ex di Massimiliano e attuale fidanzata di Josh. La lite tra i due sarebbe stata scatenata da un applauso fatto da Varrese all’indirzzo di Monia che, al termine della sua avventura nella casa, si è fidanzata con il fratello di Greta. Un gesto, quello di Varrese, che ha scatenato la reazione di Josh Rossetti che è stato difeso da Monia.

Beatrice Luzzi: "Ecco perché non ho vinto il Grande Fratello"/ "Mirko e Perla? Non ci credo..."

Quest’ultima, infatti, rispondendo al commento di una signora, ha scritto: “Le assicuro che il mio compagno potrebbe dare lezione a molti uomini su come una donna dovrebbe essere trattata”, le parole di Monia,

Le scuse di Josh Rossetti dopo la lite con Massimiliano Varrese

Il video della lite tra Massimiliano Varrese e Josh Rossetti è diventato virale sui social e, in seguito all’accaduto, il fratello di Greta Rossetti ha spiegato il proprio punto di vista. “Io e Monia eravamo tranquilli sul van, tutto a un tratto Varrese si avvicina a noi istigandoci, istigando me, istigando Monia. Inizia ad applaudire, a fare i suoi sorrisini, ha iniziato a provocarmi. Io ho aspettato un attimo che lui si avvicinasse alla macchina, c’erano comunque 4 metri di distanza. Mi sono avvicinato e ho chiesto a lui cortesemente, per favore, di scendere alla macchina e parlare con me da uomo a uomo. Lui mentre era dentro la macchina mi rideva in faccia e ha iniziato a dirmi no non scendo, io volevo solo parlare da uomo”, le parole di Josh.

Grande fratello 2024: Perla Vatiero batte Beatrice Luzzi in finale/ É polemica nel web: il motivo

Secondo Rossetti, poi, la situazione sarebbe precipitata e di aver perso il controllo aggiungendo, però, di non giustificare l’uso della violenza che andrebbe sempre bandito.













© RIPRODUZIONE RISERVATA