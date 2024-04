Monia La Ferrera e Josh Rossetti prossimi concorrenti di Temptation Island?/ La risposta spiazzante

Monia La Ferrera e Josh Rossetti saranno nella nuova edizione di Temptation Island?

Per Monia La Ferrera e Josh Rossetti si paventano all’orizzonte nuovi progetti. La ex concorrente del Grande Fratello e il fratello di Greta Rossetti potrebbero essere due nuovi concorrenti di Temptation Island? A dire il verò i piani dei due sembrano diversi, con Monia La Ferrera che nelle scorse ore ha voluto rispondere alla voce, replicando ai fan che si auguravano di vedere i due impegnati sul piccolo schermo nel programma condotto da Filippo Bisciglia: “Eccoci qui, già pronti per Temptation Island. Ehm, no scherzo. Anche no”.

La ex fidanzata di Massimiliano Varrese, Monia La Ferrera, spezza dunque sul nascere la possibilità di prendere parte al programma di Canale Cinque che farà ritorno sul piccolo schermo nei prossimi mesi, verosimilmente dopo il termine della corrente stagione dell’Isola dei famosi. Sicuramente nel cast non vedremo però Monia e Josh Rossetti, una delle coppie più chiacchierate nel mondo del gossip negli ultimi mesi dopo la partecipazione di lei al programma.

Monia La Ferrera e Josh Rossetti non si sono lasciati: lo sfogo dell’ex gieffina è oltrepassato

Nelle scorse settimane la relazione tra Monia La Ferrera e Josh Rossetti sembrava in forte dubbio. La ex fidanzata di Massimiliano Varrese si era sfogata sui social dopo l’aggressione del fratello di Greta ai danni dello stesso attore, subito dopo la finale del Grande Fratello, andata in scena lo scorso 25 marzo.

Intervenendo in un post Instagram, Monia La Ferrera aveva tuonato così, lasciando presagire la fine del rapporto con Josh Rossetti. “Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie. Oggi, ho chiara la mia strada per me e per loro.Chiedo scusa a tutte le persone che potrebbero essersi sentite toccate da quanto accaduto, forse anche per esperienze passate, che questo episodio ha richiamato alla mente. Avete ragione”. Proseguendo lo sfogo, Monia La Ferrera ha tuonato contro gli atteggiamenti del fidanzato Josh. “Nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, verbale, psicologica o fisica che sia. Forse nemmeno io ero consapevole di quanto questa avventura nel Grande Fratello mi avrebbe esposta al mondo dei social e alla vita delle persone. Sto imparando e so che dagli errori si cresce più forti”. Adesso però tra Monia e Josh sembra tornato il sereno.

