Monia Venturini, inviata Tg1 interrompe collegamento dall’Egitto/ Cos’è successo

Tg1, bloccata la diretta di Monia Venturini

Preoccupazione per l’imprevisto verificatosi durante l’edizione serale del Tg1 di oggi, venerdì 18 novembre 2022. Nell’edizione delle 20.00, Giorgia Cardinaletti, conduttrice in diretta dallo studio di Roma, ha dato la linea alla collega Monia Venturini, inviata da Sharm El Sheikh, in Egitto, per parlare degli aggiornamenti in merito alla Cop27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022. Dopo aver ottenuto la linea, pochi istanti dopo aver iniziato a parlare, la giornalista si è bruscamente interrotta.

Dopo qualche attimo di silenzio, Monia Venturini ha guardato la telecamera dicendo: “Scusate, un problema” e poi l’uscita dall’inquadratura. La linea è così tornata in studio da Giorgia Cardinaletti, che ha proseguito con la scaletta del telegiornale serale di Rai 1. Ma cos’è successo all’inviata a Sharm El Sheikh? Inizialmente, infatti, su Twitter vari utenti hanno espresso preoccupazione, pensando ad un malore. In realtà non è così.

Monia Venturini spiega: “Ecco perché mi hanno bloccata”

L’interruzione del collegamento di Monia Venturini da Sharm El Sheikh, dove stava parlando della giornata alla Cop27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ha destato preoccupazione in vari telespettatori. Lei stessa, sui social, ha dato spiegazioni con vari tweet. La giornalista ha inizialmente scritto il seguente messaggio su Twitter: “Non stavo morendo in diretta, mi hanno bloccato perché qui non si poteva fare collegamento. Stato di polizia appunto” per poi rimuoverlo qualche minuto dopo.

In seguito ha chiarito nuovamente l’accaduto, rispondendo ad un tweet di un telespettatore preoccupato. A chi si chiedeva cosa fosse successo all’inviata di Rai 1, lei stessa ha risposto: “Tutto ok, sto bene. Non ero autorizzata a fare il collegamento e ho dovuto interrompere”. Nessun malore, dunque, ma un rimprovero da parte di autorità egiziane che hanno bloccato la diretta.

Cosa è successo @MoniaVenturini? Dal Tg1 ore 20 del 18 novembre 2022. pic.twitter.com/vACKWXkQLY — LALLERO (@see_lallero) November 18, 2022













