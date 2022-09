Monica Alberti, chi è la madre Giulia e Silvia Provvedi/ “Siete piene di amore da dare”

Monica Alberti, mamma di Giulia e Silvia Provvedi, contro Fabrizio Corona

Monica Alberti è la madre di Giulia e Silvia Provvedi, il duo de Le Donatella. La donna è legatissima alle due figlie con cui ha un bellissimo rapporto. In diverse occasioni, infatti, la donna ha preso la parola in programmi televisivi per difendere le figlie. In particolare durante la querelle con Fabrizio Corona, ex fidanzato della figlia Silvia Provvedi. “Ha fatto troppo male a mia figlia, non lo perdono” – sono state le parole pronunciate a Mattino Cinque – “Fabrizio Corona ha fatto troppo male a mia figlia”. La madre de Le Donatella si è schierata a favore della figlia che è stata legata da diversi anni all’ex paparazzo dei vip. “Il carcere lo ha incattivito” ha aggiunto Monica Alberti che non ha mai creduto alle parole di Corona che diceva alla figlia “perdonami, migliorerò e te lo prometto. Tornava sempre, perché si inteneriva e questa volta non c’è più tornata”.

Proprio Corona, ospite di Verissimo, si è lasciato andare a parole non proprio carine verso la ex Silvia Provvedi. “Non ho mai amato Silvia” – disse l’ex paparazzo dei vip ferendo ancora una volta il cuore della cantante.

Anche in quella occasione Monica Alberti, la mamma di Giulia e Silvia Provvedi era presente. Durante la partecipazione del duo de Le Donatella nella casa del Grande Fratello Vip, la donna è entrata nella casa per fare una sorpresa alle figlie. Una sorpresa riuscita e davvero commovente con la donna che si è complimentata con le figlie: “siete bravissime. Vi abbiamo sempre messo davanti a tutti e vi abbiamo dato tanto amore. Lo stesso amore che voi domani darete ai vostri figli e voi metterete i vostri figli davanti a tutto e io diventerò una bella nonna che metterà i nipoti davanti a tutto”.

Sul finale poi la mamma ha sottolineato: “quando si riceve amore si dà amore e voi siete piene di amore da dare”.

