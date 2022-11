Monica Bellucci: “Credo ancora nell’amore”/ “Posso assicurarvi che la donna è viva…”

Monica Bellucci è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 6 novembre 2022. L’attrice ha rivelato: “Sto vivendo un bel momento, mi sento bene come donna e sono una mamma felice. Del resto, quando le tue figlie stanno bene, automaticamente stai bene anche tu. Io sono una donna che ama le donne, quindi ho un bel rapporto con loro. Ho deciso di mettere su casa a Parigi perché a un certo punto nella vita ti rendi conto che devi mettere radici da qualche parte e che i figli hanno bisogno di abitudini nella loro quotidianità”.

Deva Cassel e Léonie, figlie Monica Bellucci/ "Mi piace vederle spiccare il volo"

Tuttavia, nonostante sia residente in landa transalpina, Monica Bellucci ha riferito di essere molto vicina alla sua famiglia d’origine e quando torna in Italia si reca in Umbria dai suoi genitori, dai suoi cugini, dai suoi zii: “È sempre bello e devo dire che la provincia mi ha protetto molto quando ero giovane. Poi a un certo punto ti viene la voglia di girare il mondo e di scoprire cose diverse. Io ho iniziato con la moda perché era il modo più veloce per aprirmi, ma il cinema è sempre stato il mio sogno“.

Monica Bellucci: "Ho scelto Parigi per le mie figlie"/ "Arrivai da ragazzina e..."

MONICA BELLUCCI: “LE MIE FIGLIE SONO GIUNTE COME UN DONO MERAVIGLIOSO”

Nel prosieguo della diretta di “Domenica In”, Monica Bellucci ha teso a sottolineare: “Ricordo che ai tempi della scuola compravo già i libri dove c’erano i grandi fotografi con i quali sono poi riuscita a lavorare negli anni a venire. Il grande schermo è giunto solo successivamente, come un’ambizione che si è avverata”. Per quanto concerne la doppia maternità, l’attrice ha speso parole al miele nei confronti delle sue due “eredi”: “Le mie figlie sono giunte come un dono meraviglioso nella mia vita. Deva e Léonie sono la mia luce, hanno un amore verso tutto ciò che è artistico, hanno una sensibilità molto forte verso l’arte”.

Deva Cassel ha un malore/ La figlia di Monica Bellucci stava sfilando per D&G e...

E l’amore? In quello con la “A” maiuscola “credo ancora. I giardini segreti sono importanti, ma posso dire che la donna è viva…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA