Quando si parla di look dei vip c’è sempre da discutere, ed è il caso del Festival di Venezia 2024, dove alla mostra del cinema hanno sfilato alcune delle star più famose del mondo. Si tratta dell’81esima edizione e come al solito sono previsti numerosi eventi e sfilate sul red carpet di attori e registi, che fino al 7 settembre 2024 saranno sotto i riflettori di tutta Italia e non solo. Il 28 agosto la serata è stata dedicata a Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, e le star che ne hanno preso parte hanno sfilato combattendo a suon di fashion. Tra loro, la bellissima Jenna Ortega, pupilla del regista dark, con il quale ha anche realizzato la popolare serie “Mercoledì” sulla famiglia Addams.

Monica Bellucci si è presentata in vesti tutte nuove, abbandonando il suo solito look e trasformandosi in una diva tenebrosa, mentre Sveva Aviti ha pensato ad un abito da sirena. Ma vediamo nel dettaglio ogni vestito della serata inaugurale del Festival di Venezia 2024. Come primissima ha sfilato Monica Bellucci, da alcuni definita come una delle donne più belle del mondo. Al Lido veneto è arrivata con un tailleur bianco, sobrio ed elegante, mentre durante la serata dedicata al compagno Tim Burton si è presentata in vesti dark, con un meraviglioso abito della stilista Vivienne Westwood, il quale lasciava intravedere una scollatura sexy tra le pieghe del vestito. Il dress total black è stato completato con una meravigliosa collana di Cartier color turchese con un ciondolo fucsia sul decolleté.

Sono stante tantissime le star ad adeguarsi allo spirito tenebroso di Tim Burton, ispirandosi ai film de “Lo strano di Hollywood”, il quale ha creato un vero e proprio genere comico e horror allo stesso tempo. Anche Jenna Ortega si è presentata sul red carpet del Festival di Venezia 2024 ma a differenza di molte altre star ha optato per un abito color rosso fuoco firmato Christian Dior, con un cuore di tulle sul petto e una gonna leggera che le arrivava fino ai piedi. A completare il look un make-up delle stesse tonalità del vestito e i capelli racchiusi in un raccolto basso.

Poi è stato il turno della splendida Isabelle Huppert, con una sfilata tutta in rosso e un abito dalle forme medioevali firmato Balenciaga. Al Festival di Venezia 2024 è arrivata anche la cantante Clara, che si è presentata con un look mozzafiato in colore rosa Barbie, con un velo di strass che le ha coperto il petto e una balza intorno alla vita. Clara ha conquistato il Festival di Venezia 2024 con la sua chioma bionda lasciata sciolta e una collana che cadeva leggera sul collo. Infine, Cate Blanchett, che ha fatto sognare i fotografi e i presenti con un abito silver e una collana “da spalle”, un mermaid dress da sogno firmato Armani Privè e una collana rigorosamente firmata Louis Vuitton.