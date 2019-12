Monica Bellucci e Nicholas Lefebvre sono tornati insieme/ Foto, beccati a Parigi!

La bellissima Monica Bellucci torna protagonista del gossip nostrano. Ad attirare l’attenzione sono infatti le questioni di cuore che la vedono nuovamente vicina ad un noto ex. Lui è l’artista francese Nicholas Lefebvre, 37 anni, unico uomo ad aver conquistato il cuore dell’attrice dopo il divorzio da Vincent Cassel. A lanciare lo scoop è il settimanale Chi, nel numero in edicola domani 18 dicembre, che alla notizia accompagna anche delle foto esclusive che li vedono uno tra le braccia dell’altra. “L’attrice italiana è il barbuto e atletico artista francese sono stati fotografati mentre escono abbracciati dal ristorante “La Reserve” di Parigi. – annuncia il settimanale diretto da Alfonso Signorini – Nicolas ha anche baciato più volte Monica con affetto e insieme sono apparsi sorridenti e felici come i primi tempi della loro relazione”.

Nicholas Lefebvre e Monica Bellucci, la scorsa estate la rottura poi…

La storia d’amore tra Nicholas Lefebvre e Monica Bellucci si era interrotta la scorsa estate. Dei due non si è poi parlato fino ad oggi, di fronte agli scatti che li vedono nuovamente complici. «Nella storia con Nicolas ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose», aveva detto la Bellucci alcuni mesi fa dopo aver ufficializzato la rottura con l’artista. Aveva inoltre aggiunto: «È una persona che ha una vera sensibilità artistica, ma il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita». Nessuno dei due si aspettava che questa amicizia era destinata a diventare un ritorno di fiamma.





