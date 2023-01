Monica Guerritore, i successi in tv e l’amore con Roberto Zaccaria/ Le figlie…

Monica Guerritore, gli amori passati

Monica Guerritore è una delle attrici più conosciute del panorama cinematografico, teatrale e televisivo italiano. Alle spalle ha infatti ruoli in alcune delle opere e delle serie tv più amate come ad esempio La lupa, Madame Bovary, Sensi, Speravo de morì prima, La signora delle camelie, Amanti e segreti, Femmina, Come non detto, Rossella, Sabato, Domenica e Lunedì, Sant’Agostino e Questo amore. I suoi successi sullo schermo sono noti a tutti, ma della sua vita privata cosa sappiamo? Figlia di un famoso medico e di una donna di origine calabrese, è nata a Roma.

Nella sua vita ha vissuto tutte relazioni molto importanti come quelle con Giancarlo Giannini e Giancarlo Leone. Con l’attore e regista teatrale Gabriele Lavia ha avuto le figlie Maria Fragolina, nata nel 1989, e Lucia, nel 1992. Da vent’anni anni però la sua vita è legata a Roberto Zaccaria, sposato nel 2010. I due condividono gli stessi valori. Nel 2018 aveva raccontato: “Da quando c’è lui, presto ancora di più tutto quel che è possibile a campagne per raccolte fondi credibili che uniscono politico e sociale. Mi faccio interprete che parla ai propri simili, cercando di ammorbidirli attraverso la cultura, di far ragionare sulle cose che accadono”.

Monica Guerritore e il tumore al seno

Parlando a Oggi è un altro giorno di alcune relazioni passate, Monica Guerritore aveva raccontato: “Io ho sofferto moltissimo per amore”. Parlando della storia con Giancarlo Giannini, aveva detto: “Un grande attore, ma non era un uomo rispettoso dei sentimenti degli altri. Il modo in cui mi lasciò è sgarbato e maleducato. Se n’è andato con una scusa del tipo “vado a prendere le sigarette”. Mi sono vendicata però: in una scena gli ho rotto due costole”. Con Gabriele Lavia, invece, la visione della vita non sembrava la stessa: “Non è difficile lavorare con il proprio uomo, se non si condivide la stessa visione si hanno dei problemi. Io avevo 17 anni di meno, lui era un regista affermato e io ero la sua allieva”.

Nel 2006, all’attrice è stato diagnosticato un tumore, un carcinoma al seno. Dopo un momento di sgomento e sconforto, Monica si è affidata alle cure di Umberto Veronesi e ha vinto la sua battaglia, diventando madrina dell’Istituto europeo di oncologia.











