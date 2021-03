Monica Hill corista a Sanremo 2021/ Da Saranno Famosi all’Ariston: “È ciò che amo”

Tra i coristi del Festival di Sanremo 2021 c’è una donna che ha sicuramente attirato l’attenzione di molti spettatori. Il suo volto è infatti familiare a molti, dai fan storici di Amici sino a quelli di Laura Pausini. La cantante di cui stiamo parlando infatti è Monica Hill che ha partecipato alla prima edizione del programma di Maria De Filippi, oggi chiamato Amici e allora col nome di Saranno Famosi. Dopo quell’avventura, Monica ha proseguito il suo percorso con la musica, diventando corista di grandi artisti italiani come Laura Pausini ed Eros Ramazzotti.

Intervistata da San Marino RTV qualche tempo fa ha raccontato: “A me piace, mi dà soddisfazione. Fare la corista è quello che voglio fare e devo ringraziare perché ho avuto le occasioni che mi hanno portato a farlo ad alti livelli, io da piccola ascoltavo le cassette di Ramazzotti e della Pausini, e quando mi ha chiamato Laura per andare in tour […] Avevo un’ansia, ma mi ha salvato il fatto che non ci ho ragionato tanto”.

Monica Hill e l’avventura a Saranno Famosi: la verità sul provino

Proprio nel corso dell’intervista, Monica ha ricordato com’è partita la sua avventura a Saranno Famosi: “[…] quando mi arrivò la telefonata per andare al provino dissi di no perché chiedevano la disponibilità di stare a Roma per mesi, poi parlando con i miei mi dissero ‘Ma cos’hai da perdere? Vai a fare sto provino’”.



