Monica Hill, corista Laura Pausini/ “Ci dà tanto spazio” (7 donne AcCanto a te)

Monica Hill, la ex cantante di Amici oggi è una corista di grande successo. Il suo nome, infatti, è associato a miti della musica italiana come Laura Pausini e Eros Ramazzotti con cui ha lavorato negli ultimi anni. I fan della ex concorrente di Amici di Maria De Filippi potranno rivederla domenica 3 maggio 2020 durante lo speciale live di Laura Pausini per il programma “7 donne Accanto a te” in onda su Rai3. Ne sono passati di anni dal suo debutto in tv: correva l’anno 2001 quando Monica partecipava alla prima edizione del talent show di Maria De Filippi che allora si chiamava “Saranno famosi”. Quella prima edizione fu vinta da Dennis Fantina con cui la corista è ancora in rapporto, ma poco dopo la vittoria per lei si aprirono le porte della televisione. A cominciare dall’Orchestra di Demo Morselli a Buona domenica, un’esperienza che ha ricordato così durante un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino: “molto felice di quell’esperienza anche perché ho avuto l’occasione di poter cantare con la grande orchestra di Demo Morselli”.

Monica Hill: “Sono tornata a vivere in Repubblica con mio marito”

Dopo il grande successo a “Saranno Famosi”, ex Amici di Maria De Filippi, Monica Hill si è fatta conoscere dapprima in tv e poi sui grandi palcoscenici diventando corista per grandi star come Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Cesare Cremonini. Intervistata da Il Resto del Carlino la cantante ha confessato di non aver mai pensato di pubblicare un suo album: “non sono fatta per fare la solista, è una questione di carattere. Non sono mai stata spinta seriamente a diventare una solista”. Nonostante ciò la Hill è una delle voci più richieste dai big della musica italiana che fanno a gare per accappararsela nei proprio tour. Tra questi ci sono anche Laura Pausini e Eros Ramazzotti su cui ha detto: “Laura dà tanto spazio a noi coristi e anche Eros fa tanti duetti con noi”. Non solo, la cantante parlando proprio dei tour mondiali ha precisato: “è l’esperienza più emozionante è quella che faccio da anni con Laura e Eros. E’ fantastico”. Successo a parte, Monica ha già realizzato tantissimi sogni, anche se oggi vorrebbe realizzarne un altro ma nella sua vita privata: “quello di diventare mamma”. Oggi la corista è felicemente sposata con il marito, il chitarrista Andrea Morelli, con cui vive a San Marino: “dopo otto anni passati a Roma, sono tornata a vivere in Repubblica con mio marito, la dimensione del Titano mi piace di più”.



