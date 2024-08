Chi è Monica Michielotto, la moglie di Umberto Tozzi

Monica Michielotto è la moglie di Umberto Tozzi nonchè grande amore del cantautore che ha scelto di condividere la sua vita con la donna che ha sposato ben cinque volte: in chiesa (2 volte), in municipio, alle Mauritius e a Montecarlo. Un amore importante coronato con ben cinque matrimoni anche se, inizialmente, Monica non sembrava molto interessata come ha spiegato in un’intervista la stessa moglie di Umberto Tozzi.

“io ci ho messo un po’, inizialmente non volevo saperne poi mi sono perdutamente innamorata di lui” – ha detto lei che, per la vita, anche professionale di Umberto Tozzi, è stata fondamentale anche durante il periodo della malattia come ha sottolineato l’artista.

Monica Michielotto e Umberto Tozzi hanno due figli, Gianluca e Natasha. Tozzi ha anche un altro figlio, Nicola Armando, avuto dalla relazione precedente con la friulana Serafina Scialò. Dei tre figli, solo Gianluca ha deciso di seguire le orme del padre mentre gli altri due hanno intrapreso strade professionali differenti.

A parlare del rapporto con il padre, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera riportata anche da Il fatto quotidiano, è stato Nicola che ha detto: “Avrei preferito che mio padre non parlasse ai giornali di questioni di famiglia. Ha detto cose false e mia madre non può più difendersi. Non cerco notorietà, altrimenti avrei parlato prima: da quando ho cinque anni ho memoria di cose che o ti fanno o finire male o crescere in fretta”.