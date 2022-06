Monica Michielotto, la chi è moglie di Umberto Tozzi/ “È bellissimo sposarsi sempre”

Moina Michielotto e l’incontro con Umberto Tozzi

Monica Michielotto è la moglie di Umberto Tozzi. Un grande amore tra il cantautore di Gloria e la compagna di una vita cn cui ha costruito una bellissima famiglia. L’incontro tra i due è avvenuto nel 1995 durante una sfilata come ha raccontato proprio la donna: “ero lì per una sfilata e lui per un concerto. Per lui è stato un colpo di fulmine, io ci ho messo un pò. Inizialmente non volevo saperne, poi mi sono perdutamente innamorata di lui”. Un vero e proprio colpo di fulmine, visto che poco dopo Monica e Umberto hanno cominciato a conoscersi e frequentarsi; poi è venuto l’amore e il desiderio di una famiglia insieme.

Dal loro amore sono nati i figli Natasha e Gianluca, ma il cantautore ha anche un altro figlio. Si tratta di Nicola Armando, il primo figlio nato dal precedente matrimonio con la ex moglie Serafina Scialò. Tra di loro c’è un rapporto controverso legato ad una situazione economico che ha spinto il figlio di Umberto ad attaccare il padre. “Io mi sono preso il mio posto nel mondo chiamandomi Nicola, non Tozzi. Ho un secondo nome e dico: piacere, Nicola Armando. Aggiungo Tozzi se proprio devo. E, se mi chiedono “parente di?”, rispondo di no” – ha tuonato il primo figlio di Tozzi.

Monica Michielotto e l’amore per Umberto Tozzi

“È bellissimo sposarsi sempre, è così quando si ama immensamente” sono le parole di una canzone di Umberto Tozzi dedicata alla moglie Monica Michielotto a cui è legato da tantissimi anni. La coppia è sposata dal 1995 e da allora non si sono mai più lasciati. Il primo matrimonio è arrivato proprio nel 1995 in municipio e poi successivamente in Chiesa. Non solo, la coppia si è sposata una terza volta alle Mauritius, mentre il quarto matrimonio è stato celebrato “a Montecarlo, dove abbiamo sempre vissuto coi nostri due figli. E vorrei risposarla una quinta volta, ma per convincerla devo trovare una location che la possa stimolare”.

Ma non finisce qui, visto che Umberto Tozzi è pronto a sposarla ancora. A quando le nozze?











