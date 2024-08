La storia d’amore tra il mitico Umberto Tozzi e sua moglie Monica Michielotto prosegue ormai da oltre quarant’anni. Forse non tutti sanno che si sono incontrati quasi quarant’anni fa e da quel giorno non si sono più lasciati. Dalla loro relazione sono poi arrivati due splendidi figli, Gianluca e Natasha, che per il cantante sono il secondo e il terzo figlio, dato che Umberto Tozzi era già padre di Nicola Armando avuto dalla sua precedente relazione.

Di sicuro l’incontro con Monica ha rappresentato un punto di svolta per l’artista, che ha sposato sua moglie diverse volte, fortemente convinto del valore di tale gesto. “E’ bellissimo sposarsi sempre, è così quando si ama immensamente”.

Umberto e Monica, a quanto pare, si sono conosciuti durante un evento di moda. “Mi trovavo ad una sfilata e lui era lì per un concerto. Fu colpo di fulmine per Umberto mentre io ci ho messo un pò. Agli inizi non volevo saperne, poi mi sono perdutamente innamorata”, ha raccontato la moglie di Tozzi in una bella intervista. Umberto, invece, parlando di lei ha ammesso che è stata fondamentale anche nel suo percorso musicale, essendo la sua musa ispiratrice. “So che le scrive per me e questa è per me una gratificazione immensa e commuovente. Umberto chiede sempre il mio parere, si fida, sa che se qualcosa non mi piace non riesco a dire bugie”, ha spiegato la Michielotto.

Dunque, si può dire che dietro i grandi successi del cantante ci sia a tutti gli effetti lo zampino di sua moglie, sempre presente per ispirarlo e supportarlo. Prima di incontrare Monica, il cantante era stato impegnato con Serafina Scialò, la madre del primogenito Nicola Armando, con cui non sono mancate le tensioni nel corso degli anni.