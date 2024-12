CHI SONO NICOLA ARMANDO, NATASHA E GIANLUCA TOZZI? “LI PORTAVO IN TOUR MA…”

Chi sono Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi, figli di Umberto? Questa sera torna l’appuntamento con la grande musica su Canale 5 e nel ricco cast di ospiti di “Capodanno in Musica”, lo show che darà l’addio al 2024 nella notte di Capodanno, ci sarà l’occasione per vedere esibirsi dal vivo il 72enne cantautore piemontese. E se in un altro pezzo quest’oggi avevamo colto l’occasione per parlare della storia consorte dell’artista e dare qualche dettaglio sulla loro liaison e la lunga storia d’amore che avevano costruito in oltre trent’anni, qui invece ci concentriamo sulla ‘famiglia allargata’ che il diretto interessato condivide con Monica Michielotto: dunque chi sono Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi, figli di Umberto?

Per raccontare chi sono Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi, figli di Umberto, dobbiamo accennare brevemente a quelle che sono state finora le due più importanti storie del cantautore torinese. Dalla relazione con la friulana Serafina Scialò, trovata morta nel 2020 all’età di 63 anni nel suo appartamento, e con cui ci sono stati molti dissidi anche dal punto di vista economico, era nato il primo figlio Nicola Armando, classe 1983, quattro anni dopo l’inizio della loro storia; successivamente Tozzi aveva conosciuto la modella Monica Michielotto con cui era convolato a nozze nel 1995, promessa d’amore tra l’altro poi rinnovata per altre quattro volte, e con la quale era diventato padre per la seconda volta di Natasha, nata nel 1989; invece Gianluca è arrivato nel corso di una precedente relazione della Michielotto ma va a completare il piccolo quadro della famiglia allargata di Tozzi.

UMBERTO TOZZI, POLEMICA COL PRIMO FIGLIO: “PAPA’? SOLO FALSITA’ SU…”

Scoprendo chi sono Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi, figli di Umberto, possiamo accennare a cosa fanno i tre oggi e a vedere come il padre ha vissuto un rapporto diverso con ciascuno di loro, avendo solamente un piccolo ‘rimorso’ quando pensa al passato: riguardo a Nicola Armando, causa la fine burrascosa della relazione del padre con Serafina Scialò, i rapporti non sono stati certo idilliaci anche se nell’ultimo periodo l’uomo ha provato a tendere la mano al cantautore, seppellendo i vecchi rancori e ammettendo di non cercare notorietà ma solo riconciliazione. “Mio padre mente e dice falsità su mia madre: lei non ha mai rubato i suoi soldi” aveva tuonato Nicola tempo dopo la scomparsa della donna: “Lui dice che mamma gli impediva di incontrami? Una o due volte andò così, ma è capitato anche che l’abbia aspettato invano…”.

Parlando sempre di chi sono Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi, figli di Umberto, è curioso notare che nella nuova famiglia costruita con Monica Michielotto entrambi i figli sono stati noti alle cronache mondane per via di relazioni con personaggi in vista del mondo dello spettacolo. Infatti Gianluca, il figlio della ex modella, ha avuto una love story con Raffaella Fico e per loro si parlava già di fiori d’arancio oramai prossimi; successivamente si era legato alla modella Sofia Valleri con cui è diventato anche padre, rendendo nonno Umberto. Invece Natasha, modella e influencer, ha avuto la sua quota di cronache rosa dopo essersi legata sentimentalmente prima a Stefano Ricucci, ex marito di Anna Falchi, e successivamente un flirt non troppo lungo con il pilota Andrea Iannone, prima di legarsi ad Alberto Franceschi, ‘rampollo’ della Grafica Veneta. “Ho un solo, grande rimpianto: non essere stato un padre molto vicino ai miei figli…” aveva confessato qualche tempo fa a “Domenica In”: “Li ho portati spesso in tour con me quando erano piccoli però mi sono mancate tante cose”.