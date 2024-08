Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Monica Michielotto ed Umberto Tozzi, il cantautore italiano conosciuto ed amato in tutto il mondo grazie a canzoni senza tempo come “Gloria” e “Ti Amo”. La coppia è sempre più innamorata ed unita con il cantautore che parlando della moglie Monica l’ha definita come “una donna fondamentale” nella sua vita. La presenza di Monica, infatti, è stata importantissima negli ultimi anni quando Tozzi si è ritrovato a dover lottare contro un tumore. Una brutta malattia che il cantante ha affrontato e superato con l’affetto e l’amore della moglie, ma anche dei figli. “Queste cose ti cambiano la vita. La tua e di chi ti sta accanto” – aveva raccontato l’artista.

Un grande amore che i due hanno celebrato con cinque cerimonie di matrimonio: prima in municipio, poi in Chiesa e successivamente alle Mauritius e Montecarlo. Eppure all’inizio Monica Michielotto non sembrava interessata all’artista visto che in una intervista ha raccontato: “Io ci ho messo un po’, inizialmente non volevo saperne, poi mi sono perdutamente innamorata di lui”.

Ma come si sono conosciuti Umberto Tozzi e la moglie Monica Michielotto? Tutto è iniziato per puro caso durante un evento di moda dove il cantante era ospite, mentre lei lavorava come modella. “Ero ad una sfilata e lui per un concerto” – ha raccontato la ex modella che inizialmente non è particolarmente colpita dal cantante che invece ha un vero e proprio colpo di fulmine!

La bellezza e il fascino di Michela, infatti, conquistano da subito l’artista che nel tempo è riuscito a fare breccia nel suo cuore. Oramai i due sono inseparabili e insieme hanno fatto una bellissima famiglia suggellata anche dalla nascita della figlia Natasha. Ricordiamo che Tozzi aveva già un figlio, Nicola Armando, nato dal precedente matrimonio con Serafina Scialò, mentre Monica è mamma di Gianluca nato da una precedente relazione.

